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Сутра је Преображење Господње: Зашто жене на овај дан не би требало да плачу?

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:39

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Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.
Фото: YouTube/Screenshot/Televizija Hram

Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају Преображење Господње, један од највећих црквених празника.

Празник Преображења Господњег спада у 12 великих Христових празника и посвећен је тренутку када се Исус Христос, пред апостолима Петром, Јаковом и Јованом на гори Тавор, преобразио и засијао небеском свјетлошћу, откривајући своју божанску природу и најављујући своју славу и страдање. Тада су се апостолима и Христу јавили пророци Мојсије и Илија, а из облака се зачуо глас Бога Оца: "Ово је Син мој љубљени, њега послушајте".

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У нашем народу овај празник прате бројни обичаји, вјеровања и строга правила која се поштују генерацијама.

Тачно у поноћ се отварају "Божја врата": Замислите само једну жељу

Ноћ уочи Преображења има посебно мјесто у традицији, а у народу се овај празник назива и "љетно Богојављење". Вјерује се да се уочи празника само небо три пута преображава, а да се тачно у поноћ на небесима отварају "Божја врата".

Према вјеровању наших старих, у том посебном тренутку небо се отвара за искрене молитве и Бог чује оно што човјек пожели из дубине срца. Зато је обичај да се у поноћ изађе напоље, погледа у звјездано небо и у тишини замисли једна, најважнија жеља. Вјеровало се да човјек треба да зна шта му је највише на срцу и да се моли искључиво за то. У неким крајевима мајке су савјетовале дјецу да остану будна како не би пропустила овај тренутак, молећи се за здравље, срећу, мир у кући и благостање цијеле породице.

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"Сунце окреће леђа љету": Природа се мијења, а купање је забрањено

У народу се вјерује да се на овај дан и читава природа преображава. Позната је стара изрека да се "преображава лист у гори и камен у води". Такође, вјерује се да на Преображење "сунце окреће леђа љету, а осмјехује се зими". Од овог дана јутра постају свјежија, дани краћи, ласте се припремају за одлазак, а природа полако добија први јесењи дах.

Будући да јесен стиже и да вода постаје хладнија, наши стари су строго бранили дјеци и омладини да се од Преображења купају у ријекама и језерима.

Шта жене никако не смију да раде, а шта је свима строго забрањено?

Народна вјеровања доносе и неколико важних забрана које на овај дан треба испоштовати:

Жене никако не смију да плачу: Вјерује се да ће жена која буде плакала на Преображење имати разлог за плач и тугу током цијеле године.

Печено пиле

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Стручњаци упозоравају: Ако ово примијетите на печеном пилету, не купујте га

Забрањено је дријемање током дана: Ко на Преображење буде дријемао, биће поспан и лијен до краја године.

Мир и слога у дому: Веома је важно да празник прође у миру, без свађе, ружних ријечи и тешких послова.

Вријеме за личну промјену: Овај дан је идеалан тренутак за све који желе да се промјене набоље – вјерује се да треба почети са радом на нечему што сте одувијек жељели, а никада нисте стизали.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

православље

Преображење Господње

обичаји на Преображење

СПЦ

вјера

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