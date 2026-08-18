Logo

Још један смртни случај од грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:05

Коментари:

0
Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.
Фото: Tanjug/AP/Rick Bowmer

Трећа особа преминула је у Сјеверној Македонији од грознице Западног Нила. Пацијент стар 61 годину из Скопља, који је имао више пратећих болести, преминуо је током викенда на Универзитетској клиници за инфективне болести, пренио је портал Телма.

Директор клинике Фадил Цана рекао је да је код пацијента лабораторијски потврђен неуроинвазивни облик инфекције вирусом Западног Нила, уз тешку клиничку слику. Према његовим ријечима, озбиљне пратеће болести представљају фактор ризика за тежак исход.

илу-спавање-12032026

Савјети

Зашто љети не би требало да спавате голи?

На Клиници за инфективне болести тренутно је хоспитализовано 16 потврђених и троје пацијената код којих се сумња да су заражени вирусом.

На интензивној њези налази се шест пацијената са тешким клиничким стањима, сви старији од 60 година и са коморбидитетима. Цана је навео да се мијења и старосна структура оболелих.

Међу пацијентима са неуроинвазивним обликом болести најмлађи има 25 година. Он је хоспитализован, али је стабилно. Македонски министар здравља Сашо Клековски рекао је да због епидемиолошке ситуације треба да се појача комуникација и активности свих надлежних институција, укључујући Институт за јавно здравље, Центар за јавно здравље Скопље, Комисију за заразне болести, Агенцију за храну и ветеринарство и погођене општине.

Дијагностички капацитети подигнути су на максимум. Док је претходних година обављано око 40 анализа годишње, сада се ради између четири и осам анализа дневно. Ресорно министарство ће се фокусирати на прскање против комараца, а коришћени препарати су, према наводима надлежних, тестирани и препоручила их је Свјетска здравствена организација.

разбуђивање

Здравље

Јутарње навике најздравијих људи: 10 прије 10

Ванредна контрола Државног здравствено-санитарног инспектората показала је, међутим, да у општини Студеничани прскање против комараца није спроведено ниједном.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вирус Западног Нила

Сјеверна Македонија

пацијент

љекари

вирус

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Новац им се лијепи за руке у септембру: Ова 3 знака биће пуна као брод

2 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Удес код Леснине у Бањалуци, стварају се гужве

2 ч

0
beba porodilište

Свијет

Жена се породила усред разорног потреса: Беба добила име које значи 'земљотрес'

2 ч

0
Војници уклањају рушевине три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Штета од земљотреса у Колумбији 9.6 милијарди долара

3 ч

0

Више из рубрике

beba porodilište

Свијет

Жена се породила усред разорног потреса: Беба добила име које значи 'земљотрес'

2 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Иран пријети офанзивом: Техеран спреман на напад

3 ч

0
Војници уклањају рушевине три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Свијет

Штета од земљотреса у Колумбији 9.6 милијарди долара

3 ч

0
Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

Свијет

Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

3 ч

0

  • Најновије

10

18

Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности

10

10

Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

10

10

Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

10

09

Каран: Стабилност Српске почива на снажним институцијама, Дејтону и вољи народа

10

09

Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима