Још један смртни случај од грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

Аутор:АТВ редакција
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Трећа особа преминула је у Сјеверној Македонији од грознице Западног Нила. Пацијент стар 61 годину из Скопља, који је имао више пратећих болести, преминуо је током викенда на Универзитетској клиници за инфективне болести, пренио је портал Телма.
Директор клинике Фадил Цана рекао је да је код пацијента лабораторијски потврђен неуроинвазивни облик инфекције вирусом Западног Нила, уз тешку клиничку слику. Према његовим ријечима, озбиљне пратеће болести представљају фактор ризика за тежак исход.
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На Клиници за инфективне болести тренутно је хоспитализовано 16 потврђених и троје пацијената код којих се сумња да су заражени вирусом.
На интензивној њези налази се шест пацијената са тешким клиничким стањима, сви старији од 60 година и са коморбидитетима. Цана је навео да се мијења и старосна структура оболелих.
Међу пацијентима са неуроинвазивним обликом болести најмлађи има 25 година. Он је хоспитализован, али је стабилно. Македонски министар здравља Сашо Клековски рекао је да због епидемиолошке ситуације треба да се појача комуникација и активности свих надлежних институција, укључујући Институт за јавно здравље, Центар за јавно здравље Скопље, Комисију за заразне болести, Агенцију за храну и ветеринарство и погођене општине.
Дијагностички капацитети подигнути су на максимум. Док је претходних година обављано око 40 анализа годишње, сада се ради између четири и осам анализа дневно. Ресорно министарство ће се фокусирати на прскање против комараца, а коришћени препарати су, према наводима надлежних, тестирани и препоручила их је Свјетска здравствена организација.
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Ванредна контрола Државног здравствено-санитарног инспектората показала је, међутим, да у општини Студеничани прскање против комараца није спроведено ниједном.
(Танјуг)
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