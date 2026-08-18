Новац им се лијепи за руке у септембру: Ова 3 знака биће пуна као брод

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Септембар некима доноси много више од промјене времена и повратка у свакодневну рутину. Новац у септембру почиње да долази из више праваца, па оно што је током љета дјеловало недостижно одједном постаје много лакше оствариво.
Некоме стиже боља пословна понуда, некоме додатна зарада, док ће неко добити новац који је већ престао да очекује. Нема ту чуда преко ноћи, већ неколико добрих прилика које се појављују баш када треба.
Астролошки утицаји посебно издвајају три знака којима септембар може донијети лијеп финансијски преокрет.
Бити „пун к’о брод“ не значи милионе на рачуну. То може бити већа плата, добар хонорар, пословна понуда или новац који коначно стиже из нечега што је дуго било на чекању.
Најљепши дио таквог периода није само већи износ, већ осјећај да можете нешто да купите без много размишљања и да вам послије тога ипак остане довољно за оно што долази.
Дјевице улазе у септембар са много разлога да буду задовољне. Све оно што су претходних мјесеци радиле, завршавале и преузимале на себе сада може почети да се види и кроз новац.
Могућа је боља пословна понуда, повишица или сарадња која доноси више него што су очекивале. Посебно је важно да Дјевице не умањују сопствену вриједност само зато што им је непријатно да траже оно што заслужују.
Ако се појави прилика за бољу зараду, немојте је одбити само зато што сте навикли на стару рутину. Септембар тражи мало више храбрости, али заузврат може донијети много пријатнију финансијску слику.
Код Риба новац долази из прошлости. Може бити ријеч о старој позајмици, исплати која касни, новцу који је дуго био везан за неки договор или обавези која се коначно рјешава.
Оно што су већ престале да очекују може се изненада појавити на правом мјесту и у право вријеме. Послије тога Рибе ће моћи да одахну и престану да размишљају о једној финансијској бризи која им је дуго стајала у позадини.
Савјет је да не потроше све одмах. Дио новца нека остане са стране, макар само као мали знак да се више не морају враћати на старо.
Стријелац можда неће одмах добити велику суму, али ће добити нешто што дугорочно може вриједети много више – прилику.
Додатни посао, занимљива сарадња, приватна идеја или нешто што је до сада радио само повремено може током септембра почети да доноси озбиљнији приход. У почетку све може изгледати као ситна зарада, а онда се ствари брзо мијењају.
Стријелац треба да буде отворен за нешто ново, али и да не улази у договоре напамет. Добар посао треба да буде јасан од самог почетка, посебно када је новац у питању.
Некада је довољна једна добра вијест да човјек почне другачије да гледа на цијели мјесец. Боља плата, додатна зарада или новац који стиже изненада могу да донесу оно најважније осјећај да више не морате све да рачунате унапријед.
Управо такав преокрет очекује ова три знака. Не мора се догодити преко ноћи, али када се ствари једном покрену, септембар би могао да им буде много издашнији него што су очекивали.
Најљепше је када више не морате да бирате између онога што желите и онога што морате. Када можете да платите рачун, купите нешто за себе и не провјеравате одмах колико је остало на рачуну.
Новац за ова три знака не доноси само већу цифру, већ осјећај да коначно могу мало да одахну. Неће им само пролазити кроз руке имаће утисак да га први пут послије дуго времена заиста има довољно, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Градови и општине
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
10
10
10
10
10
09
10
09
10
03
Тренутно на програму