Видовић и Амиџић потписују споразум вриједан скоро 69 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписаће споразум о преносу средстава и обавеза за реализацију пројекта унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности.
Укупна вриједност пројекта за Републику Српску износи 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона марака, а реализација је планирана до 30. јануара 2032. године.
Најважнија компонента пројекта је ,успостављање система масовне процјене вриједности непокретности.
Потписивању ће присуствовати и премијер Српске Саво Минић.
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