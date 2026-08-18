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Видовић и Амиџић потписују споразум вриједан скоро 69 милиона КМ

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:17

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Зора Видовић и Срђан Амиџић
Фото: РТРС

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписаће споразум о преносу средстава и обавеза за реализацију пројекта унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности.

Укупна вриједност пројекта за Републику Српску износи 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона марака, а реализација је планирана до 30. јануара 2032. године.

Најважнија компонента пројекта је ,успостављање система масовне процјене вриједности непокретности.

Потписивању ће присуствовати и премијер Српске Саво Минић.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Зора Видовић

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