Цвијановић: За Српску, ово се зове побједа!

Аутор:АТВ редакција
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Завршна предизборна трибина СНСД-а почела је у Бањалуци у присуству свих лидера владајуће коалиције у Републици Српској, високог функционера Српске напредне странке Николе Селаковића, лидера Покрета социјалиста Александра Вулина и руског амбасадора у БиХ Игора Калабухова.
Трибини у препуној Спортској дворани "Борик" присуствују кандидати СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић и за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, које су подржале све коалиционе странке.
За СНСД, за Републик Српску, поручила је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Ово се зове побједа", поручила је Цвијановићева уочи завршне предизборне трибине у Бањалуци.
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