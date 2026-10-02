Голубовић и Селаковић о јачању сарадње у области културе Српске и Србије

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић састао се данас са министром културе Републике Србије Николом Селаковићем.
На састанку је разговарано о сарадњи у области културе, додатном оснаживању односа између сродних установа културе, као и о даљој реализацији манифестације „Дани Србије у Републици Српској“.
Тема разговора била је и нова конкурсна линија Министарства културе Републике Србије „Српска у фокусу“, намијењена подршци пројектима и програмима у области културе у Републици Српској у износу од преко 1,1 милиона КМ.
Саговорници су размотрили приједлоге предстојећих активности и наставак институционалне сарадње Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства културе Републике Србије, наводи се у саопштењу.
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