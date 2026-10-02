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Голубовић и Селаковић о јачању сарадње у области културе Српске и Србије

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02.10.2026 17:16

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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић састао се данас са министром културе Републике Србије Николом Селаковићем.
Фото: Ustupljena fotografija

Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић састао се данас са министром културе Републике Србије Николом Селаковићем.

На састанку је разговарано о сарадњи у области културе, додатном оснаживању односа између сродних установа културе, као и о даљој реализацији манифестације „Дани Србије у Републици Српској“.

Тема разговора била је и нова конкурсна линија Министарства културе Републике Србије „Српска у фокусу“, намијењена подршци пројектима и програмима у области културе у Републици Српској у износу од преко 1,1 милиона КМ.

Саговорници су размотрили приједлоге предстојећих активности и наставак институционалне сарадње Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства културе Републике Србије, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Никола Селаковић

Боривоје Голубовић

Република Српска

Србија

Сарадња

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