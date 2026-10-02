Цвијановић: Морамо живјети своју реалност која се зове Српска, а не туђе унитаристичке снове

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да су људи у Републици Српској свјесни да морају живјети своју реалност која се зове Република Српска, а не туђе унитаристичке снове.
Постављајући питање зашто би Република Српска живјела унитаристичке снове Сарајева, Цвијановићева је поручила да Српска жели да живи реалност која се зове специјални и паралелни односи са Србијом што значи и миран и стабилан регион.
- Зашто бисмо ми морали да трчимо за агендом коју креирају вјечно незадовољни и неспособни да створе бољи амбијент, а то су бошњачки политичари? - упитала је Цвијановићева.
Коментаришући тезу да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић казнио њу, тиме што је пријетио да ће повући особље из Амбасаде БиХ у Београду, Цвијановићева је навела да Конаковић ничим није казнио њу, већ БиХ, којој је нанио штету.
- Они се често куну у БиХ, а раде све да покажу да је она неуспјешна, пуна незадовољства, раздора и различитих мишљења. То су унилалтералне акције министра, шта год да је радио. Према Уставу и правилима све што ради Министарство требало би да буде одлука Предсједништва БиХ - истакла је Цвијановићева у интервјуу за "РТ Балкан".
Она је подсјетила да то подразумијева да постоји одлука сва три члана Предсједништва БиХ, који су рекли да нешто јесте или да није, а у случају да нема сагласности, онда се БиХ понаша уздржано.
- То су основна правила и постулати. Самовоља која је кулминирала у оквиру Министарства иностраних послова у Савјету министара јесте нешто што не доноси добит БиХ, већ нас само још више раздваја и додатно потврђује нашу тезу да су заједничке институције на нивоу БиХ, кад функцију обављају Бошњаци, углавном злоупотријебљене и са аспекта Устава и процесуира - оцијенила је Цвијановићева.
Она је нагласила да у прилог тези да Конаковић није казнио ни њу, а ни Републику Српску, говори и то што је успјела да стигне на више адреса и објасни каква је реална ситуација у БиХ, него што је он могао да обиђе и проспе лажи о званичницима и представницима Републике Српске.
Цвијановићева је истакла да није постојао никакав основ реалан да се Конаковић понаша тако.
- Ја сам прибавила мишљења и прикупила све што треба и испоставило се да не постоји. Он је то урадио из свог хира у покушају да се обрачунава са Србијом, Србима и Републиком Српском. Зато је предузео такве активности и нанио додатну штету БиХ, јер је повлачењем техничког особља из Амбасаде у Београду довео у питање одржавање гласања на том гласачком мјесту - указала је Цвијановићева.
Она је нагласила да Конаковић није једини који се понашао тако да злоупотребљава институције и Устав и спроводи самовољу.
- Дипломатско-конзуларна мрежа БиХ је дубоко контаминирана тим покушајима злоупотребе. На сваком кораку гдје видите бошњачки кадар можете да се сусретнете са тим. Али, и ми смо нашли лијек за то, одлучили смо се да идемо офанзивно у нешто што се зове наша дипломатска активност. Не радимо као они и никоме не желимо зло, нити удемо на то да посијемо лаж, већ истину гдје год се налазимо и објаснимо у реалним оквирима шта се дешава у БиХ - рекла је Цвијановићева.
Она је нагласила да бошњачки кадар на неки начин изнудио такво понашање Републике Српске, која је на спољно политичком плану остварила многе успјехе у неколико посљедњих година.
Цвијановићева сматра да Конаковић не заслужује толику пажњу, јер је оно што је урадио штета за БиХ.
- Он се лажно представља када тврди да представља БиХ, а говори негативно о 49 одсто територије исте те БиХ, колико има Република Српска. А он оде у свијет и прича против половине своје територије и претендује да се представи као неко ко реално говори - указала је Цвијановићева.
Она је истакла да су бошњачки политичари и функционери навикли да 30 година причају лажи, да их пласирају и злоупотребљавају ДКП мрежу, вјерујући да то неће бити заустављено, до чега је на њихово изненађење дошло.
- То је заустављено из два разлога. Један су активности Републике Српске, а други промјене које се дешавају у глобалној сфери - објаснила је Цвијановићева.
Она је оцијенила да представници Сарајева, попут Конаковића нису разумјели промјене које се дешавају и у Америци и у свијету због тога што су 30 година били уљуљкани и навикнути да делегирају теме и жеље које им је неко испуњавао.
- Били су непсремни за тектонске промјене које су настале доласком Трампове админситрације. Нису били спремни да разумију шта се дешава на Истоку и на Западу, јер су деценијама били мажени и пажени - нагласила је Цвијановићева.
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