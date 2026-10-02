Објављени детаљи сахране Биљане Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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Опијело некадашњем предсједнику Републике Српске Биљани Плавшић биће служено у уторак, 6. октобра, у Београду, а сахрана ће бити у наредног дана у Бањалуци, сазнаје Срна из извора блиских породици.
Опијело ће бити служено у 10.30 часова на Новом гробљу, након чега ће ковчег са посмртним остацима Плавшићеве у 11.00 часова бити отпремљен за Бањалуку.
Сахрана у Бањалуци биће обављена у сриједу, 7. октобра.
Некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је 1. октобра у Београду у 96. години.
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