Цвијановић: Хитно ријешити проблем конзуларног одјељења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић затражила је да се хитно до недјеље, 4. октобра, ријеши проблем рада Конзуларног одјељења Амбасаде БиХ у Србији.
"Апсолутно су сувишне и непотребне одлуке, којим је Конзуларно одјељење Амбасаде БиХ у Србији онемогућено да обавља законом прописане послове", рекла је Цвијановићева данас новинарима у Бијељини.
Цвијановићева је истакла, да је очито да је неко овим хтио да нанесе неку штету Србији, али наноси се штета сопственим грађанима тиме што се укидају или поништавају одређене функције у неком периоду у амбасадама БиХ.
"Овакве одлуке су драстичне, јер је законом предвиђено гдје све могу бити бирачка мјеста, а једно од њих је и у Амбасади БиХ у Београду", истакла је Цвијановићева.
Амбасада БиХ у Србији обавијестила је држављане, привредне субјекте и остале странке које користе услуге Конзуларног одјељења да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић онемогућио ово дипломатско представништво да обавља законом прописане послове у домену конзуларних услуга, преноси Срна.
Цвијановићева је изјавила да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа препознала да Република Српска са милион становника није никаква пријетња великој Америци, као и да Српска жели да спроводи своју суверенистичку политику и да има јаке институције.
"Коначно, и да има оно што јој је и Америка дала кроз Дејтонски споразум, а то је висока аутономија и право да ради и развија институције", рекла је Цвијановићева.
Говорећи о великом преокрету у односима са САД након доласка Трампове администрације, Цвијановићева је навела да су и људи који су дочекали пензију у Стејт департменту рекли да никада нису видјели да се тако нешто десило.
Цвијановићева је у интервјуу за "РТ Балкан" истакла да је захвална САД на њиховом осјећају за политичку и уставну реалност, као и за будућност БиХ.
Говорећи о недавном сусрету са Сузан Вајлс, шефом кабинета и савјетником америчког предсједника Доналда Трампа, Цвијановићева је навела да су причале о реалним проблемима БиХ, о томе како изгледа регион, о циљевима Трампове администрације и о начину на који може да се успостави снажнија економска димензија сарадње.
"Била је то прилика да се захвалим за реалан приступу ове америчке администрације, која уважава потребе сва три народа у БиХ. Мислим да они разумију да у вишенационалним заједницама каква је ова овдје не може да се задржи нека улога кредибилног саговорника ако вам је фаворит само један и радите упорно на штету других", оцијенила је Цвијановићева.
Она је напоменула да су званичници Републике Српске подигли глас против ујдурме и покушаја да се сва крв из Републике Српске исциједи и да се уништи њен институционални капацитет, да се склоне сви људи који су се говорили о девијацијама у спровођењу Дејтонског споразума и сви људи који су дигли глас против рјешења која су неуставна.
"Ми смо све вријеме живот проводили у амбијенту гдје један странац мисли да има право да намеће законе, на шта по Дејтонском споразуму нема право. Хвала Богу да је неко избацио тога који је претјерао и убацио Додика у судски поступак", нагласила је Цвијановићева.
Коментаришући тврдње политичког Сарајева да је Република Српска платила Америци да промијени приступ према Бих и Републици Српској, Цвијановићева је такве теорије категорично одбацила, нагласивши да је нефер према америчкој администрацији мишљење да може да се плати за промјену америчке политике, те да је у питању политички приступ који је заузет према БиХ и Републици Српској.
"Ми смо велики тим и на челу имамо предсједника партије Милорад Додика. Зависно од позиције коју обављамо, ми смо ти који су више или мање експонирани на унутрашњим или спољним питањима. Лобисти нису били кључни за ово разумијевање са САД, које смо успоставили и за скидање санкција за све друго", рекла је Цвијановићева која је и потпредсједник СНСД-а.
Напротив, указала је она, ријеч је о трасирању пута које се унапријед дешавало када су у питању потенцијални саговорници, који ће, гледано из перспективе када је Република Српска трпила санкције и притиске, бити потенцијалне тачке контакта или саговорници.
"Ту смо скоро све погодили и показали нашу силну жељу да се нешто промијени у односу према свима нама овдје у времену када смо били кажњавани, а када су људи који су сада одлучивали о нама у Америци били опозиција", навела је Цвијановићева.
Она је истакла да је у администрацији САД било доста људи који су разумјели шта се дешава у БиХ и да је била изненађена свијешћу о нивоу девијација, што јој је саопштено од врло битних људи у Трамповој администрацији.
"За разлику од чиновничког нивоа који се углавном држи стереотипа и направљене матрице, која је била лоша по Србе, ту су биле политичке фигуре које су имале свијест о нивоу манипулација у вези са Дејтонским споразумом", навела је Цвијановићева.
Она је изразила захвалност и људима који су били високо позиционирани у име својих земаља, а могли су да приступе тамо гдје званичници и представници Српске нису могли, а то су највиши званичници Трампове америчке администрације.
"Десило се много добрих ствари. Били смо у великој дипломатској офанзиви. Ми нисмо губили вјеру да ће се десити добре ствари и радили смо са много енергије. Писали смо писма, разговарали са многима и жељели смо да се и они /Американци/ врате на нешто што је праведан приступ према Републици Српској", рекла је Цвијановићева.
Говорећи о односима Републике Српке и Израела, она је подсјетила да они практично датирају од постанка Српске, истичући да је захвална Израелу на разумијевању у прошлости и на подршци коју пружа Републици Српској.
"Ми те односе градимо деценијама. Они нису били кључни за то што се дешавало у Америци, али сам им захвална за то што су били неко ко је могао да каже неку лијепу ријеч о Републици Српској и неко ко је рекао ту лијепу ријеч", навела је Цвијановићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
21
19
21
19
17
19
17
19
06
Тренутно на програму