Минић најавио: Сљедеће седмице почиње проширење пута код "ПАСС-а"

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске финансирала је пројекат саобраћајнице за лакши долазак и одлазак на посао радницима фирме "Пасс" код Бијељине - једног од највећих привредних гиганата у Српској који сарађује са највећим именима у ауто-индустрији, а радови ће почети сљедеће седмице, истакао је премијер Српске Саво Минић.
"Неко ко запошљава 1.300 људи и исплаћује плате - директно утиче на БДП Републике Српске, ради са реномираним фирмама из свијета и Европе, заслужује много већу пажњу него што то има у Бијељини", изјавио је Минић и додао да је план у овој фирми 2.000 запослених.
Он је новинарима у Бијељини рекао да је "Пасс" један од највећих привредних гиганата у Српској, извозник је и има инвестицију од 11 милиона КМ из властитих средстава, а годинама се суочава са проблемом саобраћајне инфраструктуре.
"То се односи на преписку фирме `Пасс` и Градске управе Бијељина у смислу рјешавања саобраћајнице. Данас сам добио податак да је пројекат завршен, финансирала га је Влада Републике Српске и ми нећемо чекати рјешавање кроз паметне семафоре, како је Град планирао да уради, то може касније", рекао је Минић.
Минић је навео да ће већ сљедеће седмице овдје доћи машине јер су стечени услови да се заврши саобраћајница која ће заједно са енергетском инфраструктуром допринијети раду овог предузећа.
Генерални директор компаније "Пасс" Радо Малетић навео је да су, усљед великог раста, суочени са инфраструктурним проблемима, будући да имају велики број радника и ствара се гужва при њиховом доласку и одласку, али да је добио обећање од Владе Српске да ће пут бити проширен.
Малетић је навео да је претходно ријешен проблем који су имали са електричном енергијом, због машина које су роботске.
(Срна)
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