Доктори упозоравају: Ово је најгоре вријеме за одлазак на спавање

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци за спавање упозоравају да каснији одлазак на спавање може да поремети циркадијални ритам, односно унутрашњи 24-часовни сат који регулише сан и будност, али утиче и на хормоне, метаболизам, имунитет и обнову организма.
Не постоји једно идеално вријеме за спавање које одговара свима, али стручњаци сматрају да редовно одлазак у кревет након поноћи може бити неповољан, нарочито ако није усклађен са природним ритмом организма.
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- Вријеме спавања требало би да буде што усклађеније са вашим циркадијалним ритмом - објашњава стручњак за спавање Челси Роршајб.
На унутрашњи сат посебно утичу свјетлост и тама. Због тога проблем није повремено касно лијегање, већ ситуација када такав распоред постане навика и није усклађен са природним ритмом тијела.
Важну улогу имају и хормони мелатонин и кортизол. Мелатонин увече расте и тијелу шаље сигнал да је вријеме за спавање, док његов ниво током ноћи постепено опада. Кортизол, с друге стране, почиње да расте у раним јутарњим сатима и припрема организам за буђење.
Љекар Алекс Димитрију упозорава да одлазак на спавање послије поноћи може значити да покушавамо да заспимо у тренутку када мелатонин већ почиње да опада, док се приближава период када расте кортизол.
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Дубоки, односно спороталасни сан, једна је од најважнијих фаза за физички опоравак организма. Тада се обнављају ткива, обрађују успомене и одвијају бројни процеси важни за мозак.
Највећи део дубоког сна догађа се у првој половини ноћи, због чега веома касно легање може утицати на његову количину.
Чак и ако проведете довољно сати у кревету, можете се пробудити уморни уколико је сан неусклађен са природним ритмом.
Према Челси Роршајб, људи који дугорочно спавају у вријеме које није усклађено са њиховим циркадијалним ритмом могу имати већи ризик од проблема попут кардиоваскуларних болести, дијабетеса типа 2, гојазности и депресије.
Ипак, стручњаци наглашавају да не постоји универзално "најгоре" или "најбоље" вријеме за одлазак у кревет.
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Неки људи природно функционишу боље ако лијежу раније, док су други склонији каснијем ритму. Већи проблем настаје када особа редовно одлази на спавање веома касно, а истовремено мора рано да устаје, или када је њен распоред дугорочно у сукобу са природним ритмом организма.
Зато је, поред самог броја сати сна, важно водити рачуна и о томе када спавамо и колико је наш распоред стабилан.
(НовостиМагазин)
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