Не игноришите ове промjене на лицу: Могу бити знак упозорења за инфаркт и шлог

Аутор:АТВ редакција
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Жућкасте наслаге око очију нису само естетски недостатак већ могу наговијестити озбиљне здравствене проблеме као што су инфаркт и мождани удар.
Ново истраживање указује на то да ове специфичне промјене на капцима служе као рани знак упозорења за кардиоваскуларна обољења.
За највећи број кардиоваскуларних компликација одговорна је атеросклероза процес у коме долази до накупљања масноћа унутар артерија, чиме се отежава нормална циркулација. Будући да се ово стање годинама развија тихо и без јасних показатеља, научници настоје да идентификују ране видљиве знаке који би указали на опасност прије него што наступе тешке посљедице.
Студија објављена у стручном часопису „Атеросклероза“ усмјерила се на ксантелазму — специфичне жућкасте творевине на капцима. Оне се формирају када се имунске ћелије прекрију наслагама холестерола и других масноћа. Иако је ова појава често праћена повишеним нивоом масноћа у крви, то није увијек правило.
С обзиром на то да таложење масти игра кључну улогу и у оштећењу крвних судова, стручњаци са Универзитета Стенфорд анализирали су да ли ксантелазма директно наговјештава веће шансе за настанак срчаних и можданих обољења.
Анализа је обухватила здравствене картоне 17.925 пацијената којима је дијагностикована ксантелазма, уз једнак број испитаника у контролној групи. Резултати током прве године праћења показали су јасне разлике:
Забиљежен је код један одсто особа са наслагама на капцима, у поређењу са 0,35 одсто међу онима који их немају.
Погођено је 0,95 одсто пацијената са ксантелазмом, наспрам 0,3 одсто у контролној групи.
Такозвани „мини-мождани удар“ имало је 0,6 одсто особа са овим промјенама, у односу на 0,19 одсто из контролне групе.
„Иако су укупни проценти релативно ниски, ризик је код особа са ксантелазмом био вишеструко увећан. Иако се та разлика смањивала с временом, повећана опасност остала је уочљива и након пет и десет година праћења. Због тога аутори студије наглашавају да би појава ових мрља могла да послужи као користан показатељ за правовремени превентивни преглед“, преноси Sciencealert.com.
Занимљив налаз истраживања јесте да је ризик био повишен чак и код оних пацијената са ксантелазмом који су имали потпуно уредне нивое холестерола. То имплицира да висок ниво масноћа у крви није једини узрок ове повезаности.
Сама ксантелазма не представља директну опасност по око или здравље, нити узрокује инфаркт сама по себи. Међутим, она функционише као видљиви индикатор да у организму постоје други, још увијек непрепознати фактори ризика. Подвргавање редовним здравственим контролама, уз мјерење крвног притиска и провјере стања крвних судова, омогућава да се потенцијални проблеми уоче на вријеме.
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