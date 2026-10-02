Како ријешити проблем замагљених стакала у аутомобилу?

Аутор:АТВ редакција
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Не, није нормално да стакла на аутомобилу буду прекривена воденом паром која смањује видљивост. То није нормално чак ни током кише.
Разлози за овакву ситуацију су обично два рјешавање једног од њих захтјева мали сервис аутомобила, док је у другом случају довољно само порадити на подешавању вентилације и клима-уређаја.
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Посебно у једној групи аутомобила проблем представља аутоматика система климатизације, која не функционише баш најбоље.
Ако имате аутомобил старији од двије године и суочавате се са проблемом замагљивања стакала, са вјероватноћом од 90 одсто можете претпоставити да је у питању квар – на срећу, лако рјешив, иако у исто вријеме невјероватно иритантан.
Проблем замагљивања стакала у аутомобилу посљедица је недовољне циркулације ваздуха. Теоретски, узрок може бити и влага – продирање воде у унутрашњост, а зими и отопљени снијег који уносимо на обући. Ипак, то је веома риједак случај, јер се добро функционална вентилација без проблема носи са том врстом влаге.
Дакле: вентилатор кабине ради, али ваздух не циркулише у довољној мјери.
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У убједљиво највећем броју случајева проблем је филтер кабине, који је или потпуно запушен јер је вентилациони систем усисао прекомерну количину органских материја, или је филтер из различитих разлога натопљен водом и престао да пропушта ваздух.
Начин поправке: Замијенити филтер кабине новим; у зависности од модела аутомобила, ово је операција која траје од неколико минута до око сат времена. У многим случајевима то можете учинити самостално. Потребно је само купити одговарајући филтер кабине.
Вриједи знати: Постоје двије врсте филтера кабине – обични и филтери са активним угљем, а за многе аутомобиле доступни су и једни и други. Угљени филтер не само да зауставља полен и друге ситне нечистоће из ваздуха који улази у унутрашњост возила, већ и непријатне мирисе. Обични филтер не задржава непријатне мирисе, али је, за разлику од угљеног, отпорнији на запушавање и траје дуже. Стога, ако често возите по прашњавом терену, поред шуме или по неасфалтираним путевима, обични филтер кабине је боља опција.
Други узрок замагљивања стакала јесте активирање опције рециркулације ваздуха (затвореног кружења) на предуг временски период. Затворено кружење ваздуха служи да блокира приступ ваздуху споља у ситуацији када желимо да спријечимо улазак неког смрада у кабину — на примјер, када испред нас вози покварен аутомобил који дими.
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Други разлог због којег бисмо могли да затворимо довод спољног ваздуха јесте убрзавање рада клима-уређаја или гријања у аутомобилу, када желимо да возило брзо расхладимо или угријемо. У оба случаја, опција затвореног кружења ваздуха има смисла, али само под условом да у року од неколико десетина секунди (лети, по сувом времену, то може бити и неколико минута) поново отворимо довод свјежег ваздуха споља.
Занимљивост представљају кинески аутомобили – у многим моделима у опреми се налазе сензори који аутоматски детектују загађење спољашњег ваздуха. У таквој ситуацији систем аутоматски прелази у режим рада са затвореним кружењем ваздуха.
Врло често возач тога уопште није свјестан, јер о томе информише само сићушна иконица негдје у углу екрана. Што је још горе, у многим аутомобилима ови системи раде веома несавршено – затварају приступ свјежем ваздуху споља, али “заборављају” да га поново отворе. У неким моделима рад клима-уређаја у затвореном режиму је чак и подразумјевана поставка. Посљедица тога јесте замагљивање стакала које је веома тешко ставити под контролу.
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Незгоду треба ријешити тако што ћете клима-уређај подесити на ручни или полуаутоматски режим. Ако искључите аутоматику која сама затвара довод спољног ваздуха, проблем би требало да нестане. У неким моделима о овоме се мора водити рачуна приликом сваког покретања аутомобила, преноси ауто-сwиат.пл.
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