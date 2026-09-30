Увоз аута у БиХ ускоро неће бити исти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине најавило је низ промјена које би требале модернизовати систем регистрације возила и постепено подићи стандарде за увоз половних аутомобила у БиХ.
Приједлог је да путничка возила убудуће морају испуњавати најмање ЕУРО 6, а теретна ЕУРО 5 емисијски стандард, чиме би се постепено подизао квалитет возила која долазе на наше тржиште.
Сa једне стране добијамо млађа, сигурнија, еколошки прихватљивија, али зато скупља возила, с обзиром на то да ће праг улазне цијене за увоз половног аутомобила бити знатно виши него што је сада.
Свијет
Свирепи монструм или жртва? Најмлађа осуђеница на смрт иде на погубљење
Од 1. априла наредне године неће се више моћи увести аутомобил ако не испуњава стандард "Еуро 6".
У државном Министарству комуникација и саобраћаја кажу да Босна и Херцеговина са просјеком старости возила од 17,5 година има најстарији возни парк у Европи.
"Не желим да Босна и Херцеговина буде гробље европских аутомобила, јер ако ово не унаприједимо развиће се цијели системи које ће одлагати своја стара возила која нико не жели, код нас. Апсолутно не желимо то прихватити", каже Един Форто, министар комуникација и транспорта БиХ.
Када је ријеч о подизању стандарда при увозу аутомобила, мишљења грађана су подијељена.
Стручњаци за саобраћај поздрављају намјеру да се подмлади возни парк, али упозоравају да то не мора неминовно да утиче на побољшање безбједности саобраћаја.
Република Српска
Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије
"Ми смо имали увиђајем саобраћајних незгода случајева и возила од двије до три године старости да су им отказали системи за кочење и заустављање. Тако да ни у ком случају ми подизањем норме нећемо значајно утицати на безбједност саобраћаја или на техничку исправност", каже Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Након што стандард "Еуро 6" постане минимум приликом увоза неће се моћи увести возило старије од 12 година, односно произведено прије 2015. године када је почела примјена овог стандарда. То ће аутоматски поскупити половна возила за 10 до 20 одсто, како она која се буду увозила, тако и она која су раније увезена, јер ће постати једина алтернатива за купце са плићим џепом, јавља "БХРТ".
"Мени највише као економисту смета да се бавимо администрирањем које поскупљује грађана, а не радимо ништа да грађани могу имати веће плате и да си могу приуштити и нове аутомобиле. Данас ко не би купио нови кинески аутомобил када би имао паре за то", говори Зоран Павловић, економски аналитичар.
Занимљивости
Несвакидашњи случај у БиХ: Теле трчало ауто-путем
Свако ко планира куповину половног аутомобила, ако жели да прође повољније, на располагању има шест мјесеци, односно то може учинити до 1. априла наредне године када ће се моћи увести возила произведена најкасније 2015. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму