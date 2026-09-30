Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије

Аутор:АТВ редакција
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Сарадња српског и руског народа доказана кроз историју, истакао је предсједник Милорад Додик на састанку са руским предсједником Владимиром Путином.
Путину је преложио да се на нивоу предсједника и премијера Руске Федерације и Републике Српске формира Савјет за сарадњу, који би се састајао једном годишње, а којем би претходила заједничка сједница двије владе.
Руски предсједник потврдио је и да цијена гаса за Републику Српску остаје иста и да постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине".
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је на састанку са Путином исказана подршка развијању привредне сарадње. У име Владе Српске говорио је о ставовима у вези са чланством у НАТО и противљењу увођења санкција руским држављанима.
Република Српска
Додик и Минић у шетњи Црвеним тргом након успјешног и садржајног дана
Поводом посјете Руској Федерацији за данас је у 13.30 часова на Аеродрому Бањалука најављена конференција за новинаре Додика и Минића.
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