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Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије

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30.09.2026 07:22

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Додик и Минић на конференцији за новинаре по повратку из Русије
Фото: Kremlin

Сарадња српског и руског народа доказана кроз историју, истакао је предсједник Милорад Додик на састанку са руским предсједником Владимиром Путином.

Путину је преложио да се на нивоу предсједника и премијера Руске Федерације и Републике Српске формира Савјет за сарадњу, који би се састајао једном годишње, а којем би претходила заједничка сједница двије владе.

Руски предсједник потврдио је и да цијена гаса за Републику Српску остаје иста и да постоји интерес руске стране за сарадњу Ваздухопловним заводом "Орао" из Бијељине".

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је на састанку са Путином исказана подршка развијању привредне сарадње. У име Владе Српске говорио је о ставовима у вези са чланством у НАТО и противљењу увођења санкција руским држављанима.

Саво Минић и Милорад Додик

Република Српска

Додик и Минић у шетњи Црвеним тргом након успјешног и садржајног дана

Поводом посјете Руској Федерацији за данас је у 13.30 часова на Аеродрому Бањалука најављена конференција за новинаре Додика и Минића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Русија

конференција за медије

Коментари (7)

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