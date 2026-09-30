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Свештеник пао у Међугорју, љекари га нису успјели спасити

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30.09.2026 08:03

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Свештеник пао у Међугорју, љекари га нису успјели спасити

Свештеник из Сјеверне Ирске преминуо је након тешке повреде кичме коју је задобио приликом пада током ходочашћа у Међугорју.

Отац Ејден Окејн, свештеник из округа Антрим, након несреће је оперисан и, према доступним информацијама, био је у процесу опоравка.

Међутим, дошло је до компликација те је преминуо.

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Вијест о његовој смрти синоћ су објавили Заједница пасиониста и Провинција Светог Патрика.

"Са великом тугом јављамо да је отац Ејден Окејн преминуо вечерас. Нека његова добра душа почива у миру и васкрсне у Христовој слави. Хвала свима на молитвама које сте упутили за оца Ејдена", навели су.

Бројни људи изразили су тугу на друштвеним мрежама након вијести о његовој смрти.

"Бог га волио. Борио се до краја. Почивај у миру, оче Ејдене, ти, твоја заједница, породица и пријатељи сте у мојим мислима и молитвама“, написао је један од њих.

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Други је поручио: "Много смо се смијали, али и туговали заједно. Изгубили смо једног од добрих људи. Почивај у миру, Ејдене".

"Потпуно поражавајуће. Тако диван свештеник и предиван пријатељ наше породице", наводи се у још једном коментару.

Његов субрат из реда пасиониста, отац Гери Донеган, раније је позвао људе да се моле за Окејна док се опорављао од тешке повреде.

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Тагови :

свештеник

несрећа

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