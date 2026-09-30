Свештеник пао у Међугорју, љекари га нису успјели спасити

Аутор:АТВ редакција
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Свештеник из Сјеверне Ирске преминуо је након тешке повреде кичме коју је задобио приликом пада током ходочашћа у Међугорју.
Отац Ејден Окејн, свештеник из округа Антрим, након несреће је оперисан и, према доступним информацијама, био је у процесу опоравка.
Међутим, дошло је до компликација те је преминуо.
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Вијест о његовој смрти синоћ су објавили Заједница пасиониста и Провинција Светог Патрика.
"Са великом тугом јављамо да је отац Ејден Окејн преминуо вечерас. Нека његова добра душа почива у миру и васкрсне у Христовој слави. Хвала свима на молитвама које сте упутили за оца Ејдена", навели су.
Бројни људи изразили су тугу на друштвеним мрежама након вијести о његовој смрти.
"Бог га волио. Борио се до краја. Почивај у миру, оче Ејдене, ти, твоја заједница, породица и пријатељи сте у мојим мислима и молитвама“, написао је један од њих.
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Други је поручио: "Много смо се смијали, али и туговали заједно. Изгубили смо једног од добрих људи. Почивај у миру, Ејдене".
"Потпуно поражавајуће. Тако диван свештеник и предиван пријатељ наше породице", наводи се у још једном коментару.
Његов субрат из реда пасиониста, отац Гери Донеган, раније је позвао људе да се моле за Окејна док се опорављао од тешке повреде.
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