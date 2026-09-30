Американци се повукли из Ирака: Расте страх

Аутор:АТВ редакција
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Америчке снаге повукле су се данас из својих преосталих база у Ираку, изазивајући бојазан да иза себе остављају безбједносни вакуум који би могао да ојача проиранске милиције и доведе до регруписања Исламске државе.
Повлачење, које су поздравили Иран и његови савезници, договорено је 2024. у вријеме предсједника Џоа Бајдена, а спроведено је у мандату Доналда Трампа, у рату против Ирана који утицај у Ираку остварује преко неких оружаних група.
До одласка долази 23 године након што су америчке снаге свргле диктатора Садама Хусеина, што је изазвало побуну и хаос у којем је настала Исламска држава.
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И док је одлазак америчких војника популаран међу Ирачанима, неки страхују да снаге безбједности које су финансирале и обучиле САД нису у стању да заштите земљу у којој је 4.500 Американаца погинуло у више од 20 година рата.
Америчке снаге напале су Ирак 2003. и практично окупирале земљу, поставиле шиитску владу и бориле се против Садамових лојалиста, а потом Ал Каиде, прије него што су се повукле крајем 2011.
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Вратиле су се три године касније да би помогле ирачким снагама да поразе сунитску Исламску државу у рату од 2014. до 2017.
Двоструко више Американаца погинуло је у операцији "Ирачка слобода" него у рату у Авганистану, из ког се америчка војска хаотично повукла 2021. године.
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