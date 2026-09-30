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Американци се повукли из Ирака: Расте страх

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30.09.2026 08:46

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Америчка војска
Фото: George Pak/Pexels

Америчке снаге повукле су се данас из својих преосталих база у Ираку, изазивајући бојазан да иза себе остављају безбједносни вакуум који би могао да ојача проиранске милиције и доведе до регруписања Исламске државе.

Повлачење, које су поздравили Иран и његови савезници, договорено је 2024. у вријеме предсједника Џоа Бајдена, а спроведено је у мандату Доналда Трампа, у рату против Ирана који утицај у Ираку остварује преко неких оружаних група.

До одласка долази 23 године након што су америчке снаге свргле диктатора Садама Хусеина, што је изазвало побуну и хаос у којем је настала Исламска држава.

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И док је одлазак америчких војника популаран међу Ирачанима, неки страхују да снаге безбједности које су финансирале и обучиле САД нису у стању да заштите земљу у којој је 4.500 Американаца погинуло у више од 20 година рата.

Двије деценије рата и губици већи него у Авганистану

Америчке снаге напале су Ирак 2003. и практично окупирале земљу, поставиле шиитску владу и бориле се против Садамових лојалиста, а потом Ал Каиде, прије него што су се повукле крајем 2011.

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Вратиле су се три године касније да би помогле ирачким снагама да поразе сунитску Исламску државу у рату од 2014. до 2017.

Двоструко више Американаца погинуло је у операцији "Ирачка слобода" него у рату у Авганистану, из ког се америчка војска хаотично повукла 2021. године.

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Тагови :

Америка

Ирак

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