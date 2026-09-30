Смеће се гомила: Загреб без превоза трећи дан

Аутор:АТВ редакција
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На улицама Загреба већ трећи дан не саобраћа јавни превоз због штрајка радника Загребачког електричног трамваја (ЗЕТ) и Загребачког холдинга, а кључне одлуке о његовој законитости требало би да донесе Жупанијски суд у Загребу.
Док је јавни превоз готово потпуно обустављен, посљедице штрајка постају све видљивије и због гомилања отпада на градским улицама, а преговорима о висини плата придружили су се и запослени у хитној помоћи.
Возачи ЗЕТ-а имају бенефицирани радни стаж, тако им је наведено у Закону, али возачи хитне и остали радници хитне службе га немају.
На то су указали и на друштвеним мрежама објавивши на својим друштвеној страници Хитна уживо 194 да у "Хрватској сви осим њих имају право на штрајк".
Истичу да не траже веће плате ни додатни новац, већ бенефицирани радни стаж као признање за дугогодишњи рад у смјенама и ноћу, физичко и психичко оптерећење, стрес, одговорност и свакодневно спасавање људских живота.
Жупанијски суд требало би током преподнева да донесе двије одлуке - пресуда о законитости штрајка у Загребачком холдингу најављена је за 10.30 часова, док се одлука која се односи на ЗЕТ очекује у 11.30 часова.
Јутарњи лист наводи да је суд дан раније одбио приједлоге за одређивање привремене мјере забране штрајка и у Загребачком холдингу и у ЗЕТ-у, због чега су радници наставили обуставу рада.
Јавни градски превоз и трећег јутра штрајка сведен је на минимум. Према подацима објављеним рано јутрос, на улицама је био трамвај на линији 12, док аутобуси саобраћају само на линији 228 Боронгај - Ребро - Боронгај.
Са почетком јутарњег шпица поново је повећан број аутомобила на загребачким улицама.
Велики број становника Загреба током штрајка окренуо се бициклима, а градски систем Бајс забиљежио је рекордан број корисника.
Након више од 22.000 бициклистичких вожњи првог дана штрајка, у уторак је регистровано чак 24.000 вожњи. Загрепчани су током тог дана градским бициклима прешли око 64.000 километара, док је просјечна вожња трајала 27,4 минута.
Прије штрајка у Загребу је број вожњи бициклима на изнајмљивање био између 10.000 и 13.000.
Тренд је настављен и трећег дана - само до 6.30 часова евидентирано је 848 вожњи, док су пунктови за преузимање у центру града већ били готово празни.
Прва два дана највећи проблем за грађане Загреба представљала је скоро потпуна обустава јавног превоза, а трећег дана све видљивија посљедица штрајка постаје нагомилани отпад.
Вреће са смећем гомилају се око великих контејнера за кућни отпад, док су мање јавне корпе дјелимично пуне. Током штрајка само је 20 камиона Чистоће за одвоз смећа било на терену, односно око седам одсто радника, а отпад се приоритетно одвозио са појединих градских локација, као и из школа, болница и других важних установа.
Градоначелник Загреба Томислав Томашевић рекао је да се смеће гомила и да градске власти, уколико штрајк потраје, разматрају различите правне могућности за организовање одвоза смећа.
Предсједник Синдиката комуналних радника и возача Чистоће Мумин Хоџић позвао је Томашевића да поново сједну за преговарачки сто, наводећи да је у интересу синдиката да се отпад одвози и да се критичне локације свакодневно одређују у договору са руководиоцима на терену.
Исход двије судске одлуке које се очекују током пријеподнева могао би зато бити пресудан за наставак штрајка, док грађани Загреба трећи дан заредом покушавају да се прилагоде готово потпуном изостанку јавног превоза и све видљивијим проблемима са одвозом отпада.
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