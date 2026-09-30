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Потукли се пилоти, активиран безбједносни систем

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30.09.2026 09:42

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Авио-компанија "Флај Дубаи" потврдила је информацију да је у авиону на линији из Уједињених Арапских Емирата ка Израелу избила туча између пилота.

У авиону је активиран безбједносни систем, а бројни медији су прво јавили да постоји могућност да је авион отет.

Авион је ванредно слетио у Саудијску Арабију.

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Тагови :

авион

Туча

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