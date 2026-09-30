Потукли се пилоти, активиран безбједносни систем

Аутор:АТВ редакција
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Авио-компанија "Флај Дубаи" потврдила је информацију да је у авиону на линији из Уједињених Арапских Емирата ка Израелу избила туча између пилота.
У авиону је активиран безбједносни систем, а бројни медији су прво јавили да постоји могућност да је авион отет.
Авион је ванредно слетио у Саудијску Арабију.
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