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Слоба Радановић имао шугу

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30.09.2026 10:18

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Слоба Радановић имао шугу

Пјевач Слоба Радановић први пут је јавно проговорио о непријатном искуству из младости и голготи кроз коју је прошао када се заразио шугом.

Слоба Радановић и његова супруга Јелена Радановић у “Амиџи шоу” одговарали су на питања у оквиру игрице, а једно од питања било је колико је времена највише прошло а да се нису окупали.

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Пјевач је тада изненадио присутне и открио детаље о зарази коју је добио на базену у периоду када је имао 16 или 17 година.

Ригорозне мјере и лијечење сумпором

Слоба је детаљно описао како је изгледао процес лијечења и са каквим се све рестрикцијама суочио током недјељу дана борбе са овом болешћу.

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"Не знам колико сам имао година, можда 16 или 17 и добио сам шугу на базену. Ти кад добијеш шугу мажеш се неким сумпором, али мораш цијели да се мажеш сумпором и не смијеш да се купаш, али мора цијела породица да се маже. Мораш 7 дана да се мажеш сумпором и не смијеш да се купаш, ја сам све ствари што сам тада имао морао да бацим", испричао је пјевач у Амиџи шоу, преноси "Блиц".

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Тагови :

Слоба Радановић

Шуга

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