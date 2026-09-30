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Први снимци са мјеста убиства предсједника великог фудбалског клуба

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30.09.2026 10:11

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Бизнисмен Илијан Филипов је упуцан у свом дому у Пловдиву у Бугарској, саопштила је полиција. Како преносе медији бизнисмен је упуцан једним метком у главу.

Злочин је пријављен око један сат ујутру. Филипов је проглашен мртвим на лицу мјеста.

У истрази учествују службеници Регионалне дирекције унутрашњих послова у Пловдиву и Генералне дирекције националне полиције (ГДНП). На лицу мјеста су присутне јаке полицијске снаге.

Медији преносе да је полиција те ноћи блокирала излазе из Пловдива.

Полиција ротација

Свијет

Убијен власник фудбалског клуба

Испред зграде је присутан велики број полицијских екипа, као и медија.

Возачи су рекли да им није било дозвољено да напусте град.

Окружна тужитељка Вања Христева објаснила је да се преткривични поступак води за убиство са умишљајем. Према њеним ријечима, активно се истражују све могуће верзије.

Директор ОДМВР-Пловдив, Васил Костадинов, одбио је да се бави непотврђеним информацијама о истрази, али је истакао да је убиство почињено на имању у власништву Филипова. Костадинов је негирао да је супруга убијеног поднијела пријаву полицији. Нема информација да је бизнисмен добио пријетње смрћу.

Нападач још увијек није ухапшен, а мотив убиства није познат.

(Телеграф)

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Тагови :

Убиство

Бугарска

Илијан Филипов

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