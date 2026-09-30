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Министарство издало саопштење за незапослене родитеље четворо и више дјеце

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30.09.2026 10:51

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Дјеца
Фото: АТВ

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске саопштило је да су корисници новчаног примања у складу са Законом о подршци незапосленом родитељу четворо и више д‌јеце дужни да од 1. до 31. октобра обнове документацију за остваривање овог права.

Корисници су дужни да доставе увјерење о пребивалишту за себе и малољетну дјецу као и потврде о редовном похађању основне школе у Републици Српској.

Како наводе, документи морају бити издати у октобру мјесецу.

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"Остале документе није потребно обнављати", наводи се у саопштењу Министарства породице, омладине и спорта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Министарство породице

незапослени родитељи

Дјеца

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