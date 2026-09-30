Ако имате кћерку, ово морате да знате: Данас се слави велики празник

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Свете мученице Веру, Наду, Љубав и мајку им Софију, које су биле хришћанске светитељке и мученице из 2. вијека.
Оне представљају праве и постојане врлине на којима почива читаво хришћанство и западни културни систем.
Данашњи празник је посвећен женама и њиховој дјеци, превасходно ћеркама. Вјерује се да дјевојчице данас треба обрадовати неким поклоном колико год он скроман био. Поклон може бити и суштински, нематеријални бар данас им посветите пуну пажњу и покажите колико их волите.
Имена дјевојчица, Љубав, Вера и Нада, постала су симбол живота сваког хришћанина. У српском народу сматра се да се на данашњи дан треба посебно уздржати од злих мисли и дјела и посветити се љубави према ближњем и према Богу (у том смислу је овдје значење Љубави као највишег односа са Богом).
Празник Вјере, Љубави и Наде (црквенословенски Вера, Надежда и Љубљи; грчки Пистис, Елпис и Агапе; латински Фидес, Спес ет Царитас) заправо је посвећен трима хришћанским врлинама познатим из Прве посланице Светог Павла Коринћанима.
Софија (грчка ријеч за Мудрост) била је удовица и сама је у Риму подизала своје ћерке које су имале: Вера 12, Нада 10 и Љубав 9 година.
Када су у вријеме цара Хадријана почела хапшења хришћана, Софија је са ћеркама заробљена и изведена пред цара. Након што су одбиле да се одрекну своје вјере и принесу жртве богињи Артемиди, Хадријан је наредио мучење Софијиних ћерки иако је ријеч била тек о дјевојчицама. Тако су све и настрадале.
Мајка је узела њихова тијела и сахранила их ван града. Након три дана и три ноћи молитви на њиховом гробу и сама је умрла 137. године.
Молитва Светим мученицама Вери, Нади и Љубави и мати им Софији:
„О, свете и хвале достојне мученице, Вера, Надо и Љубави и храбрих кћери мудра мајко Софија, к вама сада притичемо са усрдном молитвом, јер шта би снажније могло за нас пред Богом посредовати, него вера, нада и љубав, три темељна камена свих врлина, по којима сте назване и чије обличје бејасте.
Умолите Господа да нас у жалостима и искушењима заштити неизрецивом благодаћу Својом, да нас спасе и сачува као Благ и Човекољубив.
Његову славу, као сунце незалазно, сада гледате и помозите нам у смиреним молитвама нашим, да опрости нам Господ Бог грехе и безакоња наша, да помилује нас грешне и недостојне милосрђа Његовог.
Молите, дакле, за нас, свете мученице, Господа нашег Исуса Христа, а Њему славу узносимо, са Беспочетним Његовим Оцем и Пресветим и Благим и Животворним Његовим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.“
(Курир)
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