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Поскок се "мотао" око папуче домаћина из Бистрице, погледајте снимак његове реакције

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29.09.2026 21:46

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Поскок снимљен на Бањ брду
Фото: Screenshot

Становници из села Бистрице код Приједора имали су необичан сусрет са једном од најотровнијих змија на овим просторима. Поскок је снимљен како се креће у близини куће, а посебну пажњу привукла му је једна обична папуча.

На снимку се види како се змија неко вријеме мота око папуче, истражујући је и враћајући јој се из различитих праваца. Дјеловало је као да јој је обућа посебно занимљива, па је није лако напуштала.

Поскок

Занимљивости

Најотровнија змија Европе снимљена на грани у српском селу

"Необично за ово доба године, 29.09.2026, да поскоци буду активни, нарочито у близини кућа. Овај је дошао на кућни праг", пише у опису објаве на Фејсбуку.

Поскок је једна од најпознатијих отровних змија на Балкану, а препознатљив је по карактеристичном рошчићу на врху главе. Иако углавном избегава људе и не напада без разлога, сусрет са њим захтијева опрез.

Снимак из Бистрице још једном је показао да змије могу да се појаве и у непосредној близини људских домова, нарочито током топлијих мјесеци.

(Телеграф)

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Тагови :

ПОСКОК

Бистрица

Змија

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