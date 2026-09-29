Поскок се "мотао" око папуче домаћина из Бистрице, погледајте снимак његове реакције

Аутор:АТВ редакција
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Становници из села Бистрице код Приједора имали су необичан сусрет са једном од најотровнијих змија на овим просторима. Поскок је снимљен како се креће у близини куће, а посебну пажњу привукла му је једна обична папуча.
На снимку се види како се змија неко вријеме мота око папуче, истражујући је и враћајући јој се из различитих праваца. Дјеловало је као да јој је обућа посебно занимљива, па је није лако напуштала.
Занимљивости
Најотровнија змија Европе снимљена на грани у српском селу
"Необично за ово доба године, 29.09.2026, да поскоци буду активни, нарочито у близини кућа. Овај је дошао на кућни праг", пише у опису објаве на Фејсбуку.
Поскок је једна од најпознатијих отровних змија на Балкану, а препознатљив је по карактеристичном рошчићу на врху главе. Иако углавном избегава људе и не напада без разлога, сусрет са њим захтијева опрез.
Снимак из Бистрице још једном је показао да змије могу да се појаве и у непосредној близини људских домова, нарочито током топлијих мјесеци.
(Телеграф)
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