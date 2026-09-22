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Најотровнија змија Европе снимљена на грани у српском селу

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22.09.2026 12:15

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Најотровнија змија Европе снимљена на грани у српском селу
Фото: Facebook

Шарпланински поскок, најотровнија и најопаснија змија Европе, усликана је и уснимљена у селу Готовуша на грани дрвета. Препознатљив је по малом рогу на врху главе, по коме је и добио име, наводи страница борзанионлине, која је и пренијела снимак.

"Најчешће насељава камењаре, сунчане падине и суве предјеле, гдје се савршено стапа са околином."

"Иако има снажан отров, поскок углавном избјегава човјека и напада само када се осјети угроженим."

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"Занимљиво је да је одличан ловац из засједе. Стрпљиво чека плен, најчешће глодаре и гуштере. Природа није опасна док је поштујемо," поручују на крају поста.

Шарпланински поскок се не односи на посебну врсту поскока, већ на локалну популацију поскока са подручја Шар-планине. Змије са овог подручја могу бити нешто крупније и имати специфичније, живописније шаре због прилагођавања високопланинском станишту, али је у питању иста врста са истим карактеристикама отрова.

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