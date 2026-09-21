Астролози за ова три знака предвиђају велики финансијски преокрет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Финансијски преокрет стиже за три хороскопска знака. Новац коначно долази, а с њим и прилика да лакше ријеше обавезе и планирају будућност.
Доста је било бројања сваког динара и одлагања планова због новца јер стиже преокрет који може донијети више сигурности, лакше рјешавање обавеза и новац који су дуго чекали, пише Крстарица.
Савјети
Намирница која тјера инсекте далеко од вашег дома
Бику је стрпљење у посљедњим мјесецима скупо коштало живаца. Новац за послове завршене још у прољеће враћа му се у првој половини октобра, и то обично кроз двије уплате, не кроз једну велику.
До средине мјесеца оставите по страни идеју о новом кредиту, јер би вас обавезао баш онда кад први пут будете дисали пуним плућима.
Куповина коју сте одлагали од августа, машина, гуме или зубар, сад постаје реална ставка у буџету. Бикова нова финансијска фаза не долази као лутрија, већ као уредно затворена фиока са рачунима.
Ваги се ситуација мијења преко разговора, не преко чекања. Неко из старог круга сарадника јавља се са понудом у другој половини мјесеца, вјероватно у уторак или сриједу, кад Ваге иначе најлакше пристају на све.
Немојте пристати на прву цифру која вам се понуди, јер друга је за трећину боља и стиже ако само ћутите два дана. Планете су се намјестиле тако да Ваги доносе избор између сигурног и уносног, а овог пута те двије ствари први пут иду заједно.
Новчани преокрет код Ваге изгледа као тренутак кад престанете да зумирате стање на апликацији прије сваке куповине.
Рибама се отвара прича коју су давно отписале. Стари дуг, позајмица или неисплаћени хонорар из прошле године враћа се, и то баш кад сте престали да рачунате на њега.
Крајем мјесеца стиже и приједлог који вам у први мах дјелује преситно да бисте га узели озбиљно, али управо он носи стабилан мјесечни прилив. Не одбијајте га због поноса. Рибе најбоље пролазе кад не драматизују, а овога пута емоција би вас коштала конкретног новца.
Друштво
Сутра је једна ствар строго забрањена у кући: Славимо родитеље Пресвете Богородице
Финансијски преокрет не мора да значи да новац одједном пада с неба. Чешће доноси оно што се дуго чекало – наплату, повраћај новца, нову сарадњу или прилику за додатну зараду. Важно је само да се та прилика препозна и искористи, умјесто да се све препусти чекању.
Зато је за Бикове, Ваге и Рибе важно да овај пут прво заврше оно што их највише оптерећује: рачун, дуг или обавезу коју већ дуго вуку.
Прави финансијски преокрет није само у томе колико новца стигне, већ и у томе шта ћете њиме ријешити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
55
22
44
22
32
22
28
Тренутно на програму