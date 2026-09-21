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Астролози за ова три знака предвиђају велики финансијски преокрет

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21.09.2026 22:58

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Финансијски преокрет стиже за три хороскопска знака. Новац коначно долази, а с њим и прилика да лакше ријеше обавезе и планирају будућност.

Доста је било бројања сваког динара и одлагања планова због новца јер стиже преокрет који може донијети више сигурности, лакше рјешавање обавеза и новац који су дуго чекали, пише Крстарица.

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Бик: напокон добија новац који чека мјесецима

Бику је стрпљење у посљедњим мјесецима скупо коштало живаца. Новац за послове завршене још у прољеће враћа му се у првој половини октобра, и то обично кроз двије уплате, не кроз једну велику.

До средине мјесеца оставите по страни идеју о новом кредиту, јер би вас обавезао баш онда кад први пут будете дисали пуним плућима.

Куповина коју сте одлагали од августа, машина, гуме или зубар, сад постаје реална ставка у буџету. Бикова нова финансијска фаза не долази као лутрија, већ као уредно затворена фиока са рачунима.

Вага: добија понуду која мијења финансијску слику

Ваги се ситуација мијења преко разговора, не преко чекања. Неко из старог круга сарадника јавља се са понудом у другој половини мјесеца, вјероватно у уторак или сриједу, кад Ваге иначе најлакше пристају на све.

Немојте пристати на прву цифру која вам се понуди, јер друга је за трећину боља и стиже ако само ћутите два дана. Планете су се намјестиле тако да Ваги доносе избор између сигурног и уносног, а овог пута те двије ствари први пут иду заједно.

Новчани преокрет код Ваге изгледа као тренутак кад престанете да зумирате стање на апликацији прије сваке куповине.

Рибе: стиже новац када су престале да га очекују

Рибама се отвара прича коју су давно отписале. Стари дуг, позајмица или неисплаћени хонорар из прошле године враћа се, и то баш кад сте престали да рачунате на њега.

Крајем мјесеца стиже и приједлог који вам у први мах дјелује преситно да бисте га узели озбиљно, али управо он носи стабилан мјесечни прилив. Не одбијајте га због поноса. Рибе најбоље пролазе кад не драматизују, а овога пута емоција би вас коштала конкретног новца.

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Шта значи финансијски преокрет?

Финансијски преокрет не мора да значи да новац одједном пада с неба. Чешће доноси оно што се дуго чекало – наплату, повраћај новца, нову сарадњу или прилику за додатну зараду. Важно је само да се та прилика препозна и искористи, умјесто да се све препусти чекању.

Зато је за Бикове, Ваге и Рибе важно да овај пут прво заврше оно што их највише оптерећује: рачун, дуг или обавезу коју већ дуго вуку.

Прави финансијски преокрет није само у томе колико новца стигне, већ и у томе шта ћете њиме ријешити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Хороскоп

астрологија

Паре

Астролози

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