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На пад цијена нафте утицали подаци о стабилности испорука кроз Ормуски мореуз

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21.09.2026 22:44

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Цијена нафте Брент пала је данас на око 100 долара за барел, четврти дан заредом, док трговци прате дипломатске покушаје усмјерене ка смиривању сукоба између Сједињених Америчких Држава и Ирана.

Примјетни су и знакови да транспорт нафте и течног природног гаса (ЛНГ) кроз Ормуски мореуз остаје стабилан, пренио је Трејдинг економикс.

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Цијена америчке сирове нафте ВТИ пала је на око 95,5 долара за барел, такође четврти дан узастопно, након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да би вјероватно био спреман да се током ове недјеље, на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, састане са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном.

Трамп би, према наводима извора, могао да се састане и са другим лидерима земаља Персијског залива, док је за ову недјељу планиран и његов самит са кинеским предсједником Си Ђинпингом.

На пад цијена нафте утицали су и подаци о стабилности испорука кроз Ормуски мореуз.

Командант америчке Централне команде, адмирал Бред Купер, рекао је да су токови сирове нафте и ЛНГ-а кроз тај стратешки поморски пролаз достигли највиши ниво у посљедњих шест мјесеци, док су главне пловне руте очишћене од мина.

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Токови нафте са Блиског истока у просјеку су износили 17,1 милион барела дневно током претходних десет дана, упркос томе што је нафтовод Исток - Запад у Саудијској Арабији и даље ван функције након недавних напада.

Стабилизација испорука кроз Ормуски мореуз, кроз који пролази значајан дио свјетске трговине нафтом и ЛНГ-ом, смањила је страховања трговаца од већег поремећаја глобалног снабдијевања енергентима.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

Ормуски мореуз

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