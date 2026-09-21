Сјекиром убио жену, а њеног мужа тешко ранио

Аутор:АТВ редакција
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Жена стара 76 година преминула је од задобијених повреда, док је њен супруг, такође 76-годишњак, тешко повријеђен и пребачен у болницу.
Полиција је након позива хитној служби 112 изашла на мјесто догађаја, гдје је у дворишту приватне куће затекла жену без знакова живота и њеног супруга у тешком стању. Обоје су имали видљиве повреде по глави и тијелу.
Према досадашњим резултатима истраге, инцидент се догодио у вечерњим сатима 18. септембра, када је између брачног пара и 72-годишњег мушкарца избио сукоб. Током расправе, осумњичени их је више пута ударио дршком сјекире по глави и тијелу.
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Полиција је обавила увиђај, узела доказе и саслушала свједоке. На основу прикупљених доказа, тужилаштво сматра да постоји основана сумња да је управо 72-годишњи мушкарац извршилац напада.
Он је ухапшен и против њега је покренут поступак због покушаја намјерног убиства више особа, при чему је једна од жртава преминула. Тужилаштво је затражило да му буде одређен притвор до окончања поступка.
Истрага о мотиву и свим околностима крвавог сукоба у Бачеву и даље траје.
(Курир)
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