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Сјекиром убио жену, а њеног мужа тешко ранио

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21.09.2026 22:01

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Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

Жена стара 76 година преминула је од задобијених повреда, док је њен супруг, такође 76-годишњак, тешко повријеђен и пребачен у болницу.

Полиција је након позива хитној служби 112 изашла на мјесто догађаја, гдје је у дворишту приватне куће затекла жену без знакова живота и њеног супруга у тешком стању. Обоје су имали видљиве повреде по глави и тијелу.

Према досадашњим резултатима истраге, инцидент се догодио у вечерњим сатима 18. септембра, када је између брачног пара и 72-годишњег мушкарца избио сукоб. Током расправе, осумњичени их је више пута ударио дршком сјекире по глави и тијелу.

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Полиција је обавила увиђај, узела доказе и саслушала свједоке. На основу прикупљених доказа, тужилаштво сматра да постоји основана сумња да је управо 72-годишњи мушкарац извршилац напада.

Он је ухапшен и против њега је покренут поступак због покушаја намјерног убиства више особа, при чему је једна од жртава преминула. Тужилаштво је затражило да му буде одређен притвор до окончања поступка.

Истрага о мотиву и свим околностима крвавог сукоба у Бачеву и даље траје.

(Курир)

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Тагови :

сјекира

повријеђена жена

Полиција

Бугарска

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