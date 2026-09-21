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У седмом мјесецу трудноће муж јој затражио развод: ''Већ је вјерио другу''

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21.09.2026 21:28

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У седмом мјесецу трудноће муж јој затражио развод: ''Већ је вјерио другу''
Фото: pexels

Развод сам по себи може бити један од најтежих животних периода, а све постаје још сложеније када се догађа у тренутку када је жена трудна.

Управо таква ситуација задесила је једну Српкињу, која се умјесто припрема за долазак бебе суочава са брачним проблемима и неизвјесношћу која јој, како каже, доноси велики стрес, пише Блиц.

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Своје искуство одлучила је да подијели на Редиту, гдје је потражила савјет људи који би могли да јој помогну да сазна шта може да очекује у наредном периоду. Како је навела, порођај јој је у децембру, док њен супруг жели развод и, према њеним ријечима, већ је вјерио другу дјевојку.

"Вјерио је нову дјевојку и хоће да се жени што прије"

– Тренутно сам трудна, порођај ми је у децембру, муж хоће развод, вјерио је нову дјевојку и сад хоће да се жени што прије. Ја сам све ово једва превазишла, под стресом сам константно, не бих вољела да се бавим са овим бар док се не породим – открила је она.

Према њеним ријечима, са супругом већ мјесец дана није у контакту, али претпоставља да је у међувремену поднио тужбу за развод.

– Мислим да је поднио тужбу за развод, тако сам сазнала – навела је.

"Човјек је промијенио комплетну личност за мјесец дана"

Њено главно питање, које је поставила у Редит одјељку “Правни савјети”, било је да ли поступак може да сачека до након порођаја, јер јој додатни стрес у овом тренутку веома тешко пада.

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– Шта ми савјетујете у овом случају? Да ли је могуће да се ово одложи до послије порођаја? Мислим да сматра да не мора да плаћа алиментацију ако се разведе прије рођења дјетета, с обзиром на то да га мама и дјевојка савјетују, не би ме чудило – упитала је она, па додала:

– Заиста сам под стресом, ако можете заобиђите ме са коментарима типа ‘како си са таквим човјеком правила дијете’ итд… Човјек је промијенио комплетну личност за мјесец дана и није било назнака да ће се ово догодити. Хвала унапријед на сваком савјету – рекла је.

"Заврши то што прије"

Испод њене објаве услиједили су различити коментари, међу којима је било и оних који су се односили на правну страну њеног проблема, али и оних који су јој пружили подршку.

– Сто би све одлагала и пролонгирала агонију, испотписуј све папире развода и заврши то што прије. Осим ако нема неких зезнутих ствари око имовине, то је друга прича, ако је без имовине и поделе исте, ћао здраво – написао је један корисник.

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Други је изнио своје искуство и објаснио како би, према његовом мишљењу, ситуација могла да изгледа уколико је њен супруг заиста поднио тужбу.

– Ако је поднио тужбу, не остаје ти ништа друго него да чекаш. Добићеш свој примјерак тужбе поштом, па ћеш одговорити у складу са тим. То свакако неће бити до децембра, то се чека пар мјесеци да буде. Моја сестра се разводи, поднијела је тужбу у мају 2025. године, а има рочиште у новембру ове године. Па ти види – навео је он.

Било је и оних који нису имали правни савјет, али су трудници пружили подршку.

– Не знам да ти помогнем, али шаљем загрљај! Будите ти и дијете добро – написала је једна корисница.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

трудница

Развод

превара

Развод брака

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