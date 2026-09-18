Logo

Која је идеална разлика у годинама између партнера?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 09:03

Коментари:

0
Љубав је стање релативно јаке емотивне наклоности према некоме или нечему
Фото: pexels/ Carlos Diego schmidt

Иако се често истиче да године у вези нису пресудне, парови са значајном разликом у годинама могу се суочити са специфичним изазовима, од различитих животних приоритета до питања финансија, породице и планова.

Да ли постоји разлика у годинама која повећава изгледе за успјешнију и дуготрајнију везу?

Раскрсница - ко има предност

Ауто-мото

Знака нигдје, а три аута у раскрсници: Знате ли ко има предност?

Психотерапеуткиња Елоиза Скинер објашњава да истраживања најчешће иду у прилог паровима који су приближно исте доби.

Мања разлика може бити предност

Према Скинер, идеална разлика између партнера је од нула до три године.

„Истраживања показују да таква разлика најчешће резултира дуговјечнијом везом“, каже она.

Разлог је, појашњава, то што се партнери налазе у сличним животним фазама. Већа је вјероватноћа да ће имати усклађена очекивања када је ријеч о финансијама, од трошења и штедње до улагања, али и сличне потребе када су у питању здравље, свакодневне обавезе и планови.

Скинер додаје да ће парови сличне доби вјероватније бити усклађени и када је ријеч о физичким могућностима, што им може олакшати заједничко планирање активности, подјелу обавеза око дјеце и остваривање сличних циљева везаних за путовања и начин живота.

Задовољство везом може опадати

Подаци показују и да код парова са значајном разликом у годинама задовољство везом с временом може опадати.

кредитна картица-виса-банковна картица

Економија

Бирате ли и ви овај ПИН за картицу? Ове комбинације су најгоре и најопасније

„Парови са великом разликом у годинама могли би бити мање отпорни на изазовне животне догађаје у поређењу са паровима сличне доби“, објашњава Скинер.

Наравно, постоје бројни срећни парови са великом разликом у годинама, но такве везе могу захтијевати више прилагођавања како партнери старе и како се њихове потребе мијењају.

Када разлика у годинама може постати проблем?

Једно од питања које се притом често поставља јесте када разлика у годинама постаје превелика.

Скинер наглашава да сама бројка није једини проблем.

„Разлика у годинама може постати проблем ако доведе до несклада у зрелости, коју можемо назвати 'емоционалном доби', као и у животном искуству, вриједностима, приоритетима и очекивањима“, објашњава.

Међу већим практичним изазовима наводи и оснивање породице.

„Ако је један партнер знатно старији, могу се појавити проблеми са зачећем, разлике у стиловима васпитања, али и већа вјероватноћа да дијете изгуби родитеља док је још релативно младо.“

Купус-270925

Савјети

Домаћице полако спремају бурад: Погледајте колико кошта купус и шта је добра главица за кисељење

Разлике се могу појавити и када је ријеч о новцу и планирању будућности.

„Проблем може бити и финансијско планирање, док један партнер планира пензију, други би можда радије преузимао финансијске ризике“, додаје Скинер.

Ипак, не постоји строга горња граница која би аутоматски значила да веза неће успјети. Психотерапеуткиња сматра да би сваки пар требало реално да процијени своје потребе, животне циљеве и очекивања.

Важна је и равнотежа моћи

Скинер упозорава и на још један могући проблем код веће разлике у годинама – динамику моћи.

„Постоји потенцијални проблем са динамиком моћи – на примјер, када једна особа има више новца, бољу каријеру или виши статус.“

Таква неравнотежа, наравно, може постојати и међу партнерима исте доби, али већа разлика у годинама понекад може додатно да је нагласи.

илу-кафа-12052026

Регион

Посуо супругу врелом кафом након свађе: Жена завршила у болници због опекотина

„За одрживу, дугорочну везу, партнери би требало да теже сличним нивоима емоционалне и психолошке зрелости, вриједностима и циљевима. То је ипак вјероватније у везама са малом или никаквом разликом у годинама“, закључује Скинер.

(СуперЖена)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

партнерски однос

Коментари (0)

Прочитајте више

Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.

Наука и технологија

Гугл уводи дугоочекивану опцију за Андорид кориснике

1 ч

0
Кров на кући.

Савјети

Стављају кутије од млијека испод крова: Разлог за то је феноменалан

1 ч

0
Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре

Савјети

Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре

1 ч

0
Скок цијена горива на пумпама у БиХ: Пун резервоар дизела достиже 190 КМ

Економија

Скок цијена горива на пумпама у БиХ: Пун резервоар дизела достиже 190 КМ

2 ч

1

Више из рубрике

Филип и Анели

Љубав и секс

Шири се снимак Анели и Филипа жестоке акције пред свима

21 ч

1
Љубав

Љубав и секс

10 знакова да је партнер већ "отишао" из везе, само вам то још није рекао

1 д

0
Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Љубав и секс

Да ли је љубав довољна да веза преживи под истим кровом?

2 д

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Љубав и секс

Откривена тајна привлачности: Мушкарци су потпуно луди за овим женама

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

34

Ухапшен због сумње да је помагао осумњиченом за убиство брата

10

30

Милан Станковић током каријере одлучио да напусти Гранд, а ево ко му је платио дуг од 50.000 евра

10

26

Килограм овог 'шумског блага' достиже цијену од 5.000 евра

10

16

Због суше у Хрватској проглашена природна непогода

10

12

Бањалучани ухапшени због крађе моторки

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима