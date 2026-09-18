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Почела исплата једнократне помоћи за младе у Српској

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18.09.2026 09:50

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Почела је исплата једнократне помоћи за младе у Републици Српској који су обухваћени одлукама Владе Републике Српске о подршци стандарду ученика у основним и средњим школама јавним и приватним школама у Српској, као и редовним студентима високошколских установа, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске обавјештава.

Одлуком Владе Републике Српске за више од 80.000 ученика основних школа у Републици Српској биће исплаћена једнократна помоћ од по 100 КМ по ученику, док ће око 35.000 средњошколаца добити по 150 КМ по ученику. Помоћ од 150 КМ добиће и око 22.000 редовних студената, држављана Републике Српске/БиХ који редовно похађају први, други и трећи циклус студија на високошколским установама у Републици Српској који су се пријавили путем апликације на порталу Владе Републике Српске.

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За ове потребе обезбијеђена су средства у Буџету Републике Српске, а прве исплате почеле су за

основне школе које су доставиле податке. Средства ће наредних дана бити исплаћивана сукцесивно по обради достављених података.

Ово је само једна од мјера подршке младима и породици које реализује Влада Републике Српске.

Влада Републике Српске обезбиједила је бесплатне уџбенике за ученике основних школа у Републици Српској, за које је из буџета издвојено око 12 милиона КМ, док је за превоз ученика обезбијеђено 5,2 милиона КМ.

Једнократна подршка ученицима и студентима пружиће помоћ родитељима и дјеци за набавку потребног прибора и других потрепштина за почетак нове школске године.

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Тагови :

Исплата

Једнократна помоћ

Влада Републике Српске

Омладина

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