Њемачка уводи нова правила за стране раднике: Ево шта се све мијења

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка министарка рада Бербел Бас изјавила је да та земља планира да појача борбу против експлоатације страних радника и злоупотребе социјалних давања, уз очување принципа слободног кретања у Европској унији.
Бас је рекла да Њемачка зависи од квалификованих страних радника како би ублажила недостатак радне снаге и да су правила ЕУ која грађанима Уније омогућавају да се запошљавају у другим државама чланицама уз минималну бирократију и даље од великог значаја за Њемачку, пренио је Ројтерс.
Међутим, како је навела, појединци злоупотребљавају та правила за експлоатацију рањивих радника и организоване преваре, због чега је нови пакет мјера осмишљен након консултација са општинама које су указале на проблеме.
Према плану, надлежни органи ће унаприједити размјену података између служби како би лакше откривали и спречавали злоупотребе, затварали правне „рупе” и побољшали административну координацију.
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Општине би требало да добију већа овлашћења за дјеловање против такозваних „неквалитетних објеката”, који се често повезују са пренасељеношћу или неадекватним условима становања за раднике мигранте.
Савезна агенција за запошљавање добиће већа овлашћења да послодавце сматра одговорним уколико се ослањају на непријављени рад.
Новим мјерама предвиђено је и обустављање исплате основних социјалних давања особама за којима је расписан правоснажни налог за хапшење, преноси Каматица.
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