Џулијан Асанж се вратио

Аутор:АТВ редакција
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Џулијан Асанж, аустралијски новинар и активиста, најпознатији по афери "Викиликс", вратио се у јавни живот послије 8 година паузе.
Све је почело у четвртак увече, по српском времену, кад је Икс налог "Викиликс" објавио фотографију Асанжа, уз ријечи "Вратио се".
Асанж је затим ретвитовао ову поруку, уз сопствену "Вратио сам се".
Послије тога, реагујући на објаву Полимаркета, да се вратио послије две године, Асанж је написао: "8 година, полимаркете. Посљедњи твит 2018. Од тада налогом управљају људи из кампање за моје ослобађање као @ДефендАсанж".
Рођен је 3. јула 1971. године у граду Таунсвил у Аустралији. У младости је био програмер и хакер. Постао је познат као борац за слободу информација и активиста.
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Асанж је 2006. године основао сајт Викиликс. Овај сајт служи за анонимно објављивање процурјелих, повјерљивих и тајних докумената.
Године 2010. објавили су велики број тајних војних и дипломатских депеша Сједињених Америчких Држава.
Због објављивања тајних података, САД су тражиле његово изручење ради суђења.
Провели су га кроз године правне борбе и изолације, укључујући боравак у амбасади Еквадора у Лондону.
Провео је пет година у затвору у Лондону прије него што се нагодио са америчким властима 2024. године. Пуштен је на слободу и вратио се у Аустралију.
8 years, polymarket. last tweet 2018. account then run by my defense campaign as @DefendAssange https://t.co/omXYwiimDT— Julian Assange (@JulianAssange) September 18, 2026
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