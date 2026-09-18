Разматра се повлачење до 40.000 америчких војника из Европе

Аутор:АТВ редакција
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Пентагон разматра повлачење око 25.000 америчких војника из Европе, што би представљало приближно трећину америчких снага на континенту, а смањење би према неким процјенама могло да обухвати и до 40.000 војника, изјавило је седам садашњих и бивших америчких и западних званичника, објавио је данас Ен-Би-Си.
Америчке снаге у Европи тренутно броје око 80.000 припадника, а евентуално повлачење било би највеће смањење америчког војног присуства на континенту од периода након Хладног рата деведесетих година.
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Међу земљама које би могле да буду погођене су Њемачка, Италија и Шпанија, у којима је стационирана већина америчких снага у Европи.
Пентагон је у јуну најавио шестомјесечну ревизију америчког војног присуства у Европи, како би се процијенило да ли је оно усклађено са стратегијом предсједника Доналда Трампа - "Америка на првом мјесту".
Очекује се да ће генерал Ратног ваздухопловства Алексус Гринкевич, врховни савезнички командант НАТО и шеф Европске команде САД, данас доставити своју анализу министру одбране САД-а Питу Хегсету.
У анализи би могло да буде предложено смањење броја припадника америчког ваздухопловства, морнарице и копнених снага, као и других капацитета, или премјештање дијела снага унутар Европе, укључујући земље на источном крилу НАТО.
Коначна препорука требало би да буде достављена Хегсету 6. новембра, а евентуална повлачења услиједила би након тога.
Званичници наводе да одлука још није донесена.
Трамп и његови сарадници од почетка његовог другог мандата истичу да би европске земље требало да преузму већу одговорност за сопствену одбрану, док су америчке снаге потребне за суочавање са пријетњама које долазе од Кине, Ирана и нарко-картела на западној хемисфери.
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Трамп је током самита НАТО у Турској у јулу поново критиковао европске савезнике и рекао да је "веома разочаран НАТО".
Њемачка тренутно има око 36.000 америчких војника, Италија око 12.000, док се у Шпанији, како истиче Си-Ен-Ен, налазе значајне америчке ваздухопловне и поморске базе.
(Танјуг)
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