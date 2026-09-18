Дјевојка избола бившег момка, тијело пронађено на тротоару

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојка (21) осумњичена је да је у софијском насељу Младост 3 ножем убила бившег момка (24), који је пронађен без свијести на тротоару и преминуо је од убодне ране у предјелу срца.
Након злочина побјегла је и сакрила се у Панчареву, гдје је ухапшена у полицијској акцији заједно са још пет особа. Тужилаштво јој је одредило задржавање до 72 сата и најавило захтјев за притвор до окончања поступка.
Софијско градско тужилаштво одредило је дјевојци задржавање до 72 сата, а тужилаштво ће затражити да остане у притвору до окончања поступка. Позив полицији стигао је око 00:40 сати 13. септембра.
Двадесетчетворогодишњи мушкарац пронађен је без свијести на тротоару, у близини станице градског превоза у насељу Младост 3. На лице мјеста одмах су стигли полиција и екипа Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт. Обдукција је показала да је узрок смрти убодна рана у предјелу срца.
Током потраге за осумњиченим, криминолози Седме полицијске станице и Дирекције полиције Софије, заједно са истражитељима, утврдили су да је у злочин умјешана бивша дјевојка жртве. Дјевојка је из села Буковлак у области Плевен, а према полицијским подацима боравила је у Софији без пријављеног пребивалишта. Након злочина побјегла је и сакрила се у селу Панчарево.
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Полиција је 14. септембра спровела специјалну акцију у Панчареву. Тада је 21-годишњакиња ухапшена заједно са још пет особа које су одраније познате полицији. Њих петоро касније је испитано у својству свједока, саопштило је бугарско Министарство унутрашњих послова.
Током претреса истражитељи су пронашли и доказе за које се сумња да је дјевојка покушала да уништи спаљивањем у дворишном огњишту. Међу пронађеним предметима био је и нож за који полиција наводи да је коришћен у злочину, као и остаци одјеће и торба.
Против 21-годишњакиње покренута је истрага због намјерног убиства. Она је задржана до 72 сата у полицији, након чега ће суд одлучивати о захтјеву тужилаштва да јој буде одређен притвор. Истрага је и даље у току, преноси Марица.
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