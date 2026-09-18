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Снажно невријеме у Хрватској: Вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле

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18.09.2026 09:19

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Снажно невријеме у Хрватској: Вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле
Фото: Envato/mibuch

Како је било и најављено, промјена времене је стигла у Далмацију. Тако је, у четвртак вече снажно грмљавинско невријеме захватило дијелове средње Далмације, а киша праћена грмљавином почела је падати и на сплитско подручје.

Драматичне сцене код Шибеника

Како пише Далмација Данас посебно драматичне сцене забиљежене су на ширем шибенском подручју. Рогозницу је захватио прави потоп, уз обилну кишу, снажне ударе вјетра и учесталу грмљавину.

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Слично је било и на Бродарици код Шибеника. Снажан пљусак изазвао је велике количине воде на путевима, док је јак вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле.

"Велика количина воде у кратком времену завршила је на саобраћајницама, због чега се саобраћај одвијао отежано ".

Додаје да је невријеме претходно захватило и подручје Марине.

"За отприлике пола сата падала је јака киша. Интензитет падавина је у међувремену ослабио", наводи поменути портал.

"Према подацима аутоматских метеоролошких станица из мреже Шибеник Метео, количина падавина била је изразито неуједначена, што је и карактеристично за овакав тип грмљавинских пљускова. Зависно од локације измјерено је између 10 и чак 50 литара кише по квадратном метру, при чему су највеће количине забиљежене управо на ширем подручју Шибеника", пише Шибеник метео.

На снази жуто упозорење

Додају да је синоћње невријеме било повезано с проласком фронталног поремећаја који се са сјеверног Јадрана поступно премјештао према истоку и југу.

"ДХМЗ је већ раније упозоравао на могућност локално израженијих пљускова с грмљавином, док је Поморски метеоролошки центар за подручје средњег Јадрана упозоравао и на могућност невремена", наводи Шибеник метео и додаје:

"Нестабилности тиме још нису у потпуности завршиле. ДХМЗ и за данас, 18. септембар, оставља могућност мјестимичне кише те израженијих пљускова с грмљавином на Јадрану и у предјелима уз њега, док је за сплитску и книнску регију на снази жуто упозорење због могућности локално израженијих грмљавинских пљускова".

Ипак, као што је показала и протекла ноћ, оборине, додају даље, код оваквих ситуација могу бити изразито локалног карактера.

"Док једна локација добије тек десетак литара кише, свега неколико километара даље снажна грмљавинска ћелија у кратком времену може донијети вишеструко већу количину падавина", наводи Шибеник метео.

Погоршање стигло и до Сплита

Такође, током вечери погоршање времена почело се осјећати и на сплитском подручју. Након топлог и мирног дана, почела је падати најављена киша, а мјестимично се чула и грмљавина.

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Возачима се препоручују додатни опрез због мокрих и мјестимично поплављених саобраћајница, посебно на подручјима захваћенима најјачим пљусковима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шибеник

невријеме

Хрватска

Олуја

Киша

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