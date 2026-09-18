Снажно невријеме у Хрватској: Вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле

Аутор:АТВ редакција
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Како је било и најављено, промјена времене је стигла у Далмацију. Тако је, у четвртак вече снажно грмљавинско невријеме захватило дијелове средње Далмације, а киша праћена грмљавином почела је падати и на сплитско подручје.
Како пише Далмација Данас посебно драматичне сцене забиљежене су на ширем шибенском подручју. Рогозницу је захватио прави потоп, уз обилну кишу, снажне ударе вјетра и учесталу грмљавину.
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Слично је било и на Бродарици код Шибеника. Снажан пљусак изазвао је велике количине воде на путевима, док је јак вјетар ломио штандове и бацао их на аутомобиле.
"Велика количина воде у кратком времену завршила је на саобраћајницама, због чега се саобраћај одвијао отежано ".
Додаје да је невријеме претходно захватило и подручје Марине.
"За отприлике пола сата падала је јака киша. Интензитет падавина је у међувремену ослабио", наводи поменути портал.
"Према подацима аутоматских метеоролошких станица из мреже Шибеник Метео, количина падавина била је изразито неуједначена, што је и карактеристично за овакав тип грмљавинских пљускова. Зависно од локације измјерено је између 10 и чак 50 литара кише по квадратном метру, при чему су највеће количине забиљежене управо на ширем подручју Шибеника", пише Шибеник метео.
Додају да је синоћње невријеме било повезано с проласком фронталног поремећаја који се са сјеверног Јадрана поступно премјештао према истоку и југу.
"ДХМЗ је већ раније упозоравао на могућност локално израженијих пљускова с грмљавином, док је Поморски метеоролошки центар за подручје средњег Јадрана упозоравао и на могућност невремена", наводи Шибеник метео и додаје:
"Нестабилности тиме још нису у потпуности завршиле. ДХМЗ и за данас, 18. септембар, оставља могућност мјестимичне кише те израженијих пљускова с грмљавином на Јадрану и у предјелима уз њега, док је за сплитску и книнску регију на снази жуто упозорење због могућности локално израженијих грмљавинских пљускова".
Ипак, као што је показала и протекла ноћ, оборине, додају даље, код оваквих ситуација могу бити изразито локалног карактера.
"Док једна локација добије тек десетак литара кише, свега неколико километара даље снажна грмљавинска ћелија у кратком времену може донијети вишеструко већу количину падавина", наводи Шибеник метео.
Такође, током вечери погоршање времена почело се осјећати и на сплитском подручју. Након топлог и мирног дана, почела је падати најављена киша, а мјестимично се чула и грмљавина.
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Возачима се препоручују додатни опрез због мокрих и мјестимично поплављених саобраћајница, посебно на подручјима захваћенима најјачим пљусковима.
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