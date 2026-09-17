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Упецана једна од најсмртоноснијих риба: Садржи отров 1.250 пута снажнији од цијанида

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17.09.2026 14:51

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Туна плива у мору
Фото: Pexels/Ikbal Alahmad

Код Ријеке је уловљена једна од најсмтроноснијих риба, која садржи отров чак 1.250 пута снажнији од цијанида.

Рибу је уловио ријечки риболовац Дражен Пушкаш, а ријеч је о инвазивној сребрнопругој надуваној риби (Lagocephalus sceleratus), познатију под називом фугу, чије ткиво садржи тетродотоксин, отров чак 1.250 пута снажнији од цијанида.

Риба тежине око 1,5 килограма уловљена је на варалицу, а Пушкаш ју је након консултација уступио музеју у Ријеци, пише Нови лист.

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Сребрнопруга надувана риба у Јадранском се мору појавила релативно недавно као миграциона врста. Њен отров узрокује парализу мишића, престанак дисања и застој срца, а највиша му је концентрација у јајницима, кожи, мишићима и јетри.

Упркос изузетне опасности ова риба у Јапану се сматра врхунским деликатесом, коју могу да спремају само и искључиво посебно обучени кувари.

Уз то, у Јапану од тровања овом рибом годишње умре око 200 људи.

(Танјуг)

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Тагови :

Риба

Хрватска

отров

пецање

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