Упецана једна од најсмртоноснијих риба: Садржи отров 1.250 пута снажнији од цијанида

Аутор:АТВ редакција
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Код Ријеке је уловљена једна од најсмтроноснијих риба, која садржи отров чак 1.250 пута снажнији од цијанида.
Рибу је уловио ријечки риболовац Дражен Пушкаш, а ријеч је о инвазивној сребрнопругој надуваној риби (Lagocephalus sceleratus), познатију под називом фугу, чије ткиво садржи тетродотоксин, отров чак 1.250 пута снажнији од цијанида.
Риба тежине око 1,5 килограма уловљена је на варалицу, а Пушкаш ју је након консултација уступио музеју у Ријеци, пише Нови лист.
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Сребрнопруга надувана риба у Јадранском се мору појавила релативно недавно као миграциона врста. Њен отров узрокује парализу мишића, престанак дисања и застој срца, а највиша му је концентрација у јајницима, кожи, мишићима и јетри.
Упркос изузетне опасности ова риба у Јапану се сматра врхунским деликатесом, коју могу да спремају само и искључиво посебно обучени кувари.
Уз то, у Јапану од тровања овом рибом годишње умре око 200 људи.
(Танјуг)
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