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Ухапшени мушкарац побјегао полицији након прегледа у болници: Пронађен дроном

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17.09.2026 14:19

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПС Какањ и Специјалне полицијске јединице Управе полиције МУП-а ЗДК провели су у сриједу опсежну потрагу за особом иницијала Ј. Н. (1998) из Какња, која је побјегла током полицијског транспорта.

Осумњичени је након вишесатне акције лоциран и поново лишен слободе.

Све је почело у јутарњим сатима када су припадници ПС Какањ лишили слободе 28-годишњег Ј. Н. због сумње да је починио кривично дјело. Он је потом у пратњи полиције упућен у Кантоналну болницу Зеница на обавезни љекарски преглед. Међутим, приликом повратка из болнице према полицијској станици, осумњичени је побјегао полицијским службеницима у мјесту Доњи Лучани.

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Одмах по дојави о бјекству, на терен су упућене све расположиве снаге ПС Какањ и Специјалне полицијске јединице Управе полиције МУП-а ЗДК. Терен је претраживан уз употребу дронова, а брза и координисана акција резултирала је лоцирањем бјегунца у мјесту Бичер, општина Какањ, гдје је убрзо поново ухапшен.

Поред првобитног кривичног дјела због којег је приведен, Ј. Н. се сада терети и за кривично дјело "Спречавање службене особе у вршењу службене радње". Службеници ПС Какањ настављају активности на документовању цијелог случаја.

(Кликс)

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Тагови :

МУП ЗДК

Какањ

хапшење

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