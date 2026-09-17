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Асфалтирали погрешну улицу, схватили тек након 350 метара

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17.09.2026 14:05

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Асфалтирање пута
Фото: Pexels / SHOX ART

У Илмајокију, у финској покрајини Јужна Остроботнија, део пута је грешком асфалтиран, иако радови на тој деоници уопште нису били планирани, пише Yle.fi.

Извођач радова приметио је грешку тек након уклањања старог асфалта и о томе обавестио општину. Ипак, одлучено је да се радови заврше и то по нешто нижој цени од првобитно уговорене.

Нови асфалт добила је улица Ојанперантије, у близини центра Илмајокија, у дужини од нешто више од 350 метара.

Техничка комисија одлучила је да трошкове, који износе око 30.000 евра, покрије из средстава намењених пројектима за унапређење безбедности саобраћаја. Због овог непланираног додатног трошка неће бити угрожена реализација других деоница чије је асфалтирање већ било предвиђено програмом.

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Из општине Илмајоки за Yle.fi су навели да је до грешке, између осталог, дошло због промене назива улице.

Због вести о овом случају, неколико стотина метара пута у мирном стамбеном насељу привукло је пажњу медија, због чега се јавности обратио технички директор општине Илмајоки Паво Перела, који сматра да је ова деоница донела позитивну пажњу општини.

"Сада имамо улицу која је на националном нивоу веома значајна по свом асфалту", нашалио се он коментаришући интересовање медија.

Перела, међутим, не сматра да је оно што се догодило била грешка у правом смислу те речи. Како каже, у питању је била забуна или својеврсна позитивна случајност, али никако нешто лоше.

2Ово је ситуација у којој су сви на добитку. Корист су имали становници, општина, а можда чак и извођач радова који је направио забуну", рекао је Перела.

И Мамихентије, улица која је првобитно била предвиђена за асфалтирање, такође је добила нову подлогу.

(Телеграф)

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асфалтирање

Улица

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