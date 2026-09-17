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Шта значи када неко умре на велики празник

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17.09.2026 13:42

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Запаљене свијеће горе
Фото: АТВ

Шта значи ако неко премине на хришћански празник? У народу се сматра посебним благословом, а ево који је став цркве...

У православном хришћанству, смрт на велики празник (као што су Васкрс, Божић, Богојављење, или слава) не сматра се аутоматским знаком нечије светости или спасења, и православна црква врло опрезно говори о томе да се такви догађаји не претварају у празновјерје.

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У народу се често каже да је “благослов” ако неко умре на велики празник, посебно на Васкрс или дан славе. То долази из идеје да су то “свети дани” када је Христос побиједио смрт. Међутим, црква то не потврђује као правило нити као доказ нечијег духовног стања.

Велики празници у православљу имају дубоко теолошко значење, па је тако Васкрс победа над смрћу, Божић долазак Христа у свијет, крсна слава је празник свеца заштитника породице итд. Због тога вјерници субјективно доживљавају смрт на те дане као “посебну”, јер се поклапа са темама живота и вјечности.

Званично православно учење наглашава да се не може из датума смрти закључивати гдје је душа, да спасење зависи од цијелог живота, вјере и покајања, као и да Бог суди човјеку, а не “дан смрти”.

Зашто се ипак смрт на празник доживљава као посебна

У духовном смислу, вјерници то често тумаче као утјеху породици (да смрт није “случајна” или “мрачна”), симболично повезивање са празником, осјећај да је особа “отишла у вријеме свјетлости”.

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Али то остаје лична и народна интерпретација, не догма.

Дан смрти човјека православље тумачи као вољу Божију, без обзира да ли је то обичан дан или велики хришћански празник.

(Лепоте Србије)

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Тагови :

смрт

вјерски празник

хришћански празник

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