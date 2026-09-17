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Лоше прогнозе Тришића: Дизел у Српској лети у небо?

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17.09.2026 13:38

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Цијена литре дизела у Републици Српској у сљедећих 10 до 15 дана могла би достићи четири КМ, изјавио је за "Срну" члан Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Господарској комори Драган Тришић.

Тришић је појаснио да би до тога могло доћи због глобалне кризе и поремећаја на свјетском тржишту.

"Сљедеће седмице вјероватно ће порасти и набавне цијене, па ће расти и цијене горива. То је условљавано растом цијене нафте на свјетском тржишту на 108 долара по барелу те котацијом дизела од око 1.570 долара по тони", навео је Тришић.

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Додао је како за сада нема потешкоћа када је ријеч о опскрби нафтом и нафтним дериватима.

Сви дистрибутери у Републици Српској, како је навео, имају довољно залиха, правци снабдијевања тренутно нису прекинути и засад нема информација да би до тога могло доћи.

Тришић је нагласио да би тржишта могла имати проблема са снабдијевањем ако се до краја године наставе глобални поремећаји и геополитичка криза.

"Мање компаније које немају израван приступ кључним тачкама снабдијевања могле би због тога ући у велике проблеме“, сматра Тришић.

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Тагови :

Дизел цијена

цијена дизела

гориво

Цијене горива

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