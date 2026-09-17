Пад цијена нафте на свјетском тржишту

Аутор:АТВ редакција
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Цијене енергената на европском и свјетском тржишту данас су забиљежиле пад и цијена сирове нафте типа Брент пала је на 103 долара по барелу, док се европски природни гас приближио нивоу од око 77 евра по мегават-сату.
Цијена америчке ВТИ нафте тренутно се креће у распону од 100 долара по барелу за фјучерс уговоре.
Европски берзански индекси бележе раст.
(Танјуг)
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