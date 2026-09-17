Шесторка ухапшена у акцији "Кота" спроведена у ОЈТ Бањалука - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Шест особа ухапшених у Градишци, у акцији "Кота", спроведено је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Подсјећамо, у акцији кодног назива "Кота" заплијењено је више војних пушака и експлозивних направа.
Полиција је током акције пронашла и одузела двадесет и двије војне пушке, двије ловачке, пиштољ, око 1.900 комада муниције, 46 бомби, три мине, 12 тромблона, ручни минобацач, као и бројно друго оружје и опрема.
Претреси су извршени на десет локација на подручју полицијских управа Градишка и Приједор, а ухапшено је шест особа
"Дио оружја био је намијењен за транспорт ван подручја Градишке, чиме је, пресјечен канал недозвољене трговине оружјем који је дјеловао од раније", саопштено је из полиције.
Акција је спредена под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а спровели су је полицијски службеници ПУ Градишка и Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.
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