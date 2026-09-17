Повријеђени у пожару у старачком дому у тешком стању: Љекари им се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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У старачком дому у мјесту Мосоровац код Лукавца ноћас је избио пожар, а двије повријеђене особе су збринуте у Универзитетском клиничком центру у Тузли и налазе се у веома тешком здравственом стању.
Како је рекла портпаролка УКЦ-а Тузла Ерсија Ашчерић Мујединовић, пацијенти су збринути због насталих опекотина.
"Пацијент иницијала О. Х. задобио је тешке опекотине удружене с инхалаторним опекотинама. Пацијент је интубиран и на механичкој је вентилацији. Други пацијент иницијала М. О. задобио је опекотине лица и тијела. Опште стање оба пацијента је тешко", додала је Ашчерић Мујединовић.
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Дежурне екипе УКЦ-а Тузла реговале су на хитан пријем, оперативни и све друге третмане које је захтјевало здравствено стање повријеђених.
Према тренутно доступним информацијама, пожар је био слабијег интензитета, а надлежни органи ће утврдити како је дошло до његовог избијања.
(Кликс)
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