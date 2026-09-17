Logo

Србин папрено кажњен на граници: У апарат за кафу сакрио 40.000 евра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 07:59

Коментари:

0
Србин папрено кажњен на граници: У апарат за кафу сакрио 40.000 евра
Фото: Pixabay

Необичан случај забиљежен је на граничном прелазу Бајаково, на улазу у Хрватску, када су царински службеници у аутобусу са српским регистарским ознакама пронашли чак 40.000 евра у готовини.

Новац је био скривен у апарату за кафу који се налазио у путничком делу аутобуса.

илу-рудник-23122025

Свијет

Погинула најмање 64 рудара у урушавању рудника злата

Контролом је утврђено да возач није пријавио готовину коју је уносио на територију Европске уније, иако је за износе од 10.000 евра и више обавезно поднијети пријаву царинским службеницима.

Према подацима хрватске Царинске управе, новац је откривен приликом уласка у царинско подручје ЕУ. Против држављанина Србије 15. септембра издат је прекршајни налог због кршења члана 41. Закона о девизном пословању.

Због непријављивања 40.000 евра изречена му је новчана казна од 12.000 евра, док је готовина привремено задржана ради провјере њеног поријекла и околности преноса.

policija hrvatska

Регион

Аутомобил слетио са пута, па завршио на стадиону на ком се играла утакмица

Правила Европске уније предвиђају да сваки путник који преко спољне границе ЕУ преноси 10.000 евра или више мора да пријави тај новац надлежним службама. Обавеза важи без обзира на то да ли се новац преноси аутомобилом, аутобусом, возом или другим превозним средством.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Србија

Европска унија

Паре

Гранични прелаз

Коментари (0)

Прочитајте више

Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Градови и општине

Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

4 ч

0
Затворске ћелије крију тајне: Њихове смрти још се истражују

Свијет

Затворске ћелије крију тајне: Њихове смрти још се истражују

4 ч

0
Протести Албанаца у Приштини након пресуде Хашиму Тачију и другим припадницима ОВК.

Србија

Албанци поново камењем и пиротехником гађали сједиште Еулекса у Приштини

4 ч

0
Стубови за струју.

Бања Лука

Искључења струје у Бањалуци

4 ч

0

Више из рубрике

Протести Албанаца у Приштини након пресуде Хашиму Тачију и другим припадницима ОВК.

Србија

Албанци поново камењем и пиротехником гађали сједиште Еулекса у Приштини

4 ч

0
Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

Србија

Србин лежи на пијеску без свијести, покушавају да му спасу живот

15 ч

0
Требињска депонија

Србија

Гомила новца из банке завршила у смећу – има ли сврхе кренути у потрагу

16 ч

0
Борис Малагурски

Србија

Малагурски објавио нови филм о Јасеновцу: Од Загреба до Израела потражио одговор на једно важно питање

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима