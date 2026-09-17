Србин папрено кажњен на граници: У апарат за кафу сакрио 40.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Необичан случај забиљежен је на граничном прелазу Бајаково, на улазу у Хрватску, када су царински службеници у аутобусу са српским регистарским ознакама пронашли чак 40.000 евра у готовини.
Новац је био скривен у апарату за кафу који се налазио у путничком делу аутобуса.
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Контролом је утврђено да возач није пријавио готовину коју је уносио на територију Европске уније, иако је за износе од 10.000 евра и више обавезно поднијети пријаву царинским службеницима.
Према подацима хрватске Царинске управе, новац је откривен приликом уласка у царинско подручје ЕУ. Против држављанина Србије 15. септембра издат је прекршајни налог због кршења члана 41. Закона о девизном пословању.
Због непријављивања 40.000 евра изречена му је новчана казна од 12.000 евра, док је готовина привремено задржана ради провјере њеног поријекла и околности преноса.
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Правила Европске уније предвиђају да сваки путник који преко спољне границе ЕУ преноси 10.000 евра или више мора да пријави тај новац надлежним службама. Обавеза важи без обзира на то да ли се новац преноси аутомобилом, аутобусом, возом или другим превозним средством.
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