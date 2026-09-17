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Трамп запријетио: Ако Канада постане придружени члан ЕУ, прекидамо трговину са Европом

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17.09.2026 08:28

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Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.
Фото: Tanjug/AP/Mark Humphrey

Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је да ће Америка прекинути трговину са европским земљама уколико Канада добије статус придруженог члана ЕУ.

"Уколико помислим да је то непријатељски чин, увешћу веома озбиљне царине или ћу прекинути трговину бројних производа са Европом", рекао је Трамп новинарима у Сјеверној Каролини.

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Трамп је изјавио да ће одговор САД бити условљен "намјером" европских лидера.

"Ако је намјера добра, онда је у реду. Ако је лоша, увешћемо огромне царине Европи", нагласио је Трамп, након што је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен јуче саопштила да Брисел отвара врата Канади да постане придружени члан ЕУ.

Осим тога, Трамп је најавио да би САД могле да прекину трговину са појединим европским земљама уколико Америка примјети велики дефицит.

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Говорећи о Ирану, Трамп је навео да се нада да се Вашингтон и Техеран крећу ка миру и да иранске власти желе да постигну мировни споразум.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Европа

Канада

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