Затворске ћелије крију тајне: Њихове смрти још се истражују

Аутор:АТВ редакција
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Смрт затвореника иза решетака увијек отвара питање шта се догодило у посљедњим тренуцима његовог живота, посебно када узрок смрти није одмах познат.
Случај Санела Арсланија, дугогодишњег бјегунца који је пронађен мртав у ћелији КПЗ-а Тузла, није усамљен.
Санел Арслани је почетком септембра пронађен мртав у својој ћелији КПЗ-а Тузла, а на тијелу нису уочени трагови насиља. Тачан узрок смрти требало би да покаже обдукција, док Тужилаштво Тузланског кантона утврђује све околности.
Овај случај посебно је занимљив имајући у виду да је Арслани био познат по бројним кривичним дјелима и бјекствима од бјекства из затвора 2006. године до потраге за њим након бјекства у мају ове године. Сада је, међутим, пронађен мртав иза затворских зидина, а одговор на питање шта му се догодило требало би да дају истрага и обдукција.
Арсланијева смрт подсјетила је на још неколико необичних и неразјашњених случајева из затвора у Србији, региону и у свијету.
Један од најупечатљивијих случајева свакако је смрт Зорана Јакшића, некадашњег вође криминалне групе „Америка”, који је прошлог љета преминуо у затвору у Перуу.
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Зоран Јакшић (66), један од најпознатијих балканских нарко-босова и вођа групе „Америка”, пронађен је мртав 28. јула 2025. године у својој ћелији у затвору у Перуу, гдје је служио 25-годишњу казну због шверца кокаина.
Тог јутра, затворски стражари затекли су га непомичног током јутарњег обиласка осуђеника. Позвали су љекаре који су покушали да га реанимирају, али без успјеха.
Прве незваничне информације биле су да је Јакшић, који је у затвору био сам у ћелији, доживио срчани удар, али су надлежни државни органи одмах покренули истрагу како би утврдили да ли је ријеч о природној смрти или убиству. Резултат истраге до данас званично није саопштен.
Јакшић је током вишедеценијске криминалне каријере користио чак 40 лажних идентитета, а имао је и више покушаја бјекства из затвора. Његова смрт иза решетака тако је остала обавијена велом мистерије.
Да узрок смрти иза затворских зидина не мора одмах да буде јасан, показао је и случај 21-годишњег Рајка Перуничића из Црне Горе, који је крајем новембра 2019. преминуо након што му је позлило у затвору у Спужу.
Перуничић је у затвору провео свега неколико дана прије него што је пронађен без свијести и пребачен у Клинички центар, гдје је преминуо. Тужилаштво је наложило обдукцију, док је његов отац тврдио да не вјерује у причу о природној смрти и сумњао да је његов син можда убијен или отрован.
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Породица је посебно сумњала због његове раније тешке повреде главе, док је коначне околности смрти требало да утврде обдукција и истрага.
Смрти иза затворских зидина често остају под лупом јавности, посебно када околности нису одмах разјашњене или када породице преминулих доведу у питање званичне верзије догађаја. У случајевима попут ових, коначне одговоре могу дати само истрага, обдукција и утврђивање свих околности смрти, преноси Информер.
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