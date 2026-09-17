Полицајац у Словенији давио човјека, он преминуо - сада се појавио снимак

Аутор:АТВ редакција
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Снимак полицијске интервенције у којој је преминуо тридесетседмогодишњи Армин Ђутовић објављен је двије године након трагедије.
Видео је поново отворио једно од најтежих питања за словеначку полицију: шта се тачно догодило током неколико минута на Чоповој улици и да ли је Армин могао бити спасен?
Снимак, дуг готово седам минута, објавио је ПОП ТВ, односно "24УР", 16. септембра. На њему се види како полицајци обарају Ђутовића на тло, након чега га један од њих више од минут држи захватом око врата. Армин у једном тренутку упозорава да не може да дише.
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Неколико минута касније лежи непомично, лицем према земљи и с лисицама на рукама.
Управо због те интервенције сада је пред Окружним судом у Љубљани шест полицајаца.
Један је оптужен да је из нехата изазвао Ђутовићеву смрт, док се осталој петорици на терет ставља непружање помоћи. О њиховој кривици тек треба да одлучи суд.
Све се догодило 8. децембра 2024. године у Чоповој улици, једној од најпрометнијих пјешачких зона у центру Љубљане.
Полиција је позвана због пријаве да мушкарац разбацује и оштећује столице на тераси угоститељског објекта. Према полицијском опису догађаја, Ђутовић је потом ударио холандског држављанина, а након доласка полицајаца покушао је да побјегне и опирао се током интервенције.
Снимак полицијске камере, међутим, сада омогућава јавности да први пут види дио онога што се дешавало након доласка патроле.
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На почетку интервенције Ђутовић поступа по наређењима полицајаца. Када му један од њих каже да ће му ставити лисице, покушава да побјегне.
Двојица полицајаца га обарају.
Потом слиједи дио снимка који је изазвао највише реакција.
Један полицајац Ђутовића држи захватом око врата дуже од минуте. Током тога 37-годишњак говори да не може да дише и моли полицајце да престану.
"Умријећу, молим вас, не могу дисати", чује се на снимку.
Готово четири минута непомичан на асфалту
Након што му стављају лисице, Ђутовић остаје потрбушке на улици.
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Према анализи снимка коју је објавио "24УР", готово четири минута лежи непомично, док се око њега налази више полицајаца. Поједини га у том периоду и даље придржавају кољенима.
Тек након приближно двије минуте један полицајац покушава да добије одговор од њега, а још око минут пролази прије него што му провјеравају пулс.
На снимку се потом чује и забринута реакција једног полицајца када схвата да нешто није у реду.
Оживљавање, према наводима тужилаштва, није почело одмах. Управо је тај период сада један од кључних елемената поступка против петоро полицајаца оптужених за непружање помоћи.
Ђутовић је доживио срчани застој, а усљед недостатка кисеоника претрпио је тешко и неповратно оштећење мозга.
Превезен је у Универзитетски клинички центар Љубљана, гдје је три дана касније, 11. децембра 2024, преминуо. Иза њега је остало шесторо малољетне дјеце.
Арминов брат Адел Ђутовић од почетка је тражио детаљну истрагу поступања полиције.
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За словеначке медије казао је да је његов брат у вријеме догађаја имао озбиљне психичке проблеме и да је тог дана био у тешком стању. Породица тврди да је полиција раније била упозорена да Армин има здравствене проблеме.
Адел сматра да је након што је Армин престао да реагује изгубљено драгоцјено вријеме.
Породица је раније тврдила и да сатима није знала шта му се догодило. Према Аделовим ријечима, тек након вишесатног трагања сазнали су да се Армин налази у болници и да је у коми.
Њихове сумње касније је дијелом потврдио и надзор словеначког Министарства унутрашњих послова.
Прва интерна полицијска провјера након догађаја није утврдила веће неправилности.
Међутим, неколико мјесеци касније Директорат за полицију и друге безбједносне послове Министарства унутрашњих послова Словеније дошао је до битно другачијих закључака.
У надзору је утврђено да је захват дављења над Ђутовићем примијењен нестручно и несразмјерно, као и да интерна полицијска комисија претходно није објективно процијенила његову законитост и стручност.
Утврђено је и да полицајци нису одмах пружили прву помоћ, те да је над већ везаним Ђутовићем кориштена незаконита, нестручна и несразмјерна физичка сила. Директорат је навео и да су полицајци наредног дана незаконито ушли у његову хотелску собу и претражили је.
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Ти налази не значе сами по себи и кривичну одговорност полицајаца – о њој ће одлучити суд – али су битно промијенили ток случаја који је у првим данима након Арминове смрти јавности био представљен знатно другачије.
Специјализовано државно тужилаштво потом је подигло оптужницу против шест припадника Полицијске станице Љубљана Центар.
Полицајцу Јану Довнику тужилаштво ставља на терет да је Ђутовића током интервенције обухватио захватом дављења с леђа те да је неправилно притискао подручје врата и грла, настављајући с притиском и након губитка свијести. Оптужен је за изазивање смрти из нехата.
Томаж Подобник, Томи Брдник, Марко Голеш, Маја Војск и Ника Марчич терете се за непружање помоћи.
Тужилаштво тврди да нису на вријеме провјерили да ли Ђутовић дише те да је оживљавање почело више од четири минуте након срчаног застоја.
Четворо оптужених полицајаца који су се до сада појавили пред судом негирали су кривицу. Рочишта на којима се оптужени изјашњавају о кривици још нису завршена: Довник би требало да се изјасни 25. септембра, док је рочиште за Брдника заказано за 2. октобар.
У међувремену је управо снимак који је сада доспио у јавност постао предмет спора пред судом.
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Одбрана Томажа Подобника затражила је да се снимци полицијске тјелесне камере издвоје из доказног материјала, уз образложење да Подобник није знао да га колега снима и да је тиме повријеђено његово право на приватност.
Тужитељка Соња Брезник томе се противи и сматра да се обавеза упозорења на снимање односи на особу према којој полиција води поступак, а не на полицајце који обављају службену дужност.
Посебну пажњу изазвало је то што се одбрана истовремено позива на исти снимак како би доказала да Подобник прије тог дана није познавао Ђутовића.
Мирослав Жаберл са Факултета за безбједносне науке, некадашњи шеф Директората за полицију при словеначком МУП-у, сматра да се одређене стручне грешке могу видјети и прије завршетка судског поступка.
Према његовој оцјени, захват је вјероватно био прејак и трајао је предуго, док полицајац није на вријеме примијетио да Ђутовић више не дише.
"То је свакако стручна грешка", рекао је Жаберл, наглашавајући да је пружање помоћи основна обавеза полицајца након употребе средстава принуде.
Игор Топлак из полицијског синдиката позива, међутим, да се са закључцима сачека до налаза судских вјештака и одлуке суда. Он упозорава да треба утврдити и све околности Ђутовићевог понашања, евентуалног утицаја психоактивних супстанци, као и колико су полицајци у том тренутку били оспособљени да препознају знакове животне угрожености.
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Управо након овог случаја тадашњи министар унутрашњих послова наредио је додатну обуку полицајаца за препознавање таквих знакова током интервенција.
Још један податак изазвао је незадовољство породице.
Генерална полицијска управа Словеније потврдила је 16. септембра да свих шест оптужених полицајаца и даље остаје у полицијским редовима.
УПОЗОРЕЊЕ: СНИМАК ЈЕ ИЗУЗЕТНО УЗНЕМИРУЈУЋИ!
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