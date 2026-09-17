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Бејби бум у Српској: Рођено 30 беба

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17.09.2026 07:56

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, 21 д‌јевојчица и девет д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Шест беба рођено је у Бањалуци, по пет у Приједору и Градишци, по четири у Бијељини и Источном Сарајеву, по двије у Зворнику и Фочи, а по једна у Требињу и Невесињу.

У Бањалуци су рођене четири д‌јевојчице и два д‌јечака, у Приједору четири д‌јевојчице и д‌јечак, у Градишци три д‌јевојчице и два д‌јечака, у Бијељини двије д‌јевојчице и два д‌јечака, у Источном Сарајеву три д‌јевојчице и д‌јечак, у Зворнику и Фочи по двије д‌јевојчице, у Требињу д‌јечак, а у Невесињу д‌јевојчица.

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Подаци за породилиште у Добоју нису били доступни, преноси Срна.

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Тагови :

беба

породилиште

Република Српска

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