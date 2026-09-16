Поштар из Чапљине који је завршио на Тајланду објавио видео са дјевојком

Аутор:АТВ редакција
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Прича о поштару Стипи Јукићу из Вишића код Чапљине добила је нови наставак. Након што му се почетком септембра изгубио траг, информације су водиле све до Тајланда, а Јукић се сада појавио и на друштвеним мрежама.
На ТикТок профилу „444дванаест“ објављен је видео-снимак на којем се Стипе види у друштву дјевојке, а снимци стижу са Тајланда. Тако је случај који је прије десетак дана почео као полицијска потрага добио својеврстан наставак на ТикТоку.
Јукић се на снимку појављује добро расположен, а објава је одмах привукла пажњу с обзиром на околности његовог одласка из Босне и Херцеговине.
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Портал Hercegovina.info још је 8. септембра објавио да је Јукић, након боравка у једном мостарском хотелу, отишао према Сарајеву, одакле је авионом отпутовао за Турску. Авионска карта коју је имао као крајње одредиште наводила је Бангкок.
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МУП ХНК тада је могао потврдити да је Јукић напустио Босну и Херцеговину, док његов долазак на Тајланд у том тренутку није био званично потврђен.
Његов нестанак мајка је пријавила Полицијској управи Чапљина након што јој се престао јављати. Полиција је потом расписала оперативну потрагу.
Истовремено је остало отворено питање већег броја пензија које нису биле достављене корисницима. Према тадашњим незваничним информацијама, радило се о између 50 и 60 пензија.
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Хрватска пошта Мостар накнадно је саопштила да су 10. септембра на подручју Чапљине у потпуности подијељене све пензије, док су у вези са случајем Јукића покренуте интерне провјере.
Цијела прича у међувремену је постала својеврстан интернет феномен.
На платформи 4fund покренута је „хуманитарно-хумористична“ кампања којом се за Стипу покушава прикупити 15.000 евра. Међу шаљиво наведеним трошковима били су повратна карта Бангкок–Сарајево, крема за сунчање и адвокат, док је кампања врло брзо привукла десетине донатора.
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Појавила се и Фејсбук страница „Подршка Поштару Стипи у Бангкоку“.
Сада је стигао и први снимак из Тајланда. Умјесто разгледнице, Стипе се, чини се, одлучио за ТикТок.
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